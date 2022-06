XPS Revolt 2 – nowa odsłona kampanii Dell i Intel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marki Dell i Intel rozpoczynają 2. etap wspólnej kampanii „XPS Revolt”. Obejmuje on premierę eksperymentalnego wideo Brodki, opartego na kolaboracji z cyfrowymi twórcami oraz promocję sprzedaży, w której w pakiecie z laptopami Dell na platformie Intel Evo dostępne są etui na laptop oraz oryginalne bluzy z limitowanej kolekcji „XPS Revolt by Mariusz Przybylski”. Pierwszym etapem kampanii „XPS Revolt” był konkurs dla cyfrowych twórców, którego Dyrektor Artystyczną była Brodka. Z 1400 nadesłanych prac: grafik, filmów, animacji i motywów muzycznych, jury pod przewodnictwem artystki wybrało 5 najlepszych.







Zostały one nagrodzone laptopami Dell XPS 13 z Intel Evo oraz włączeniem do finałowego wideo Brodki, promującego tę serię laptopów dedykowanych twórcom:





























Źródło: Info Prasowe / DeLL

Szczegóły projektu „XPS Revolt by Brodka” dostępne są na stronie https://xpsrevolt.pl/ w zakładkach „XPS Revolt” i „Evoteka”. Pierwsza zawiera: opis projektu, dwa wideo autorstwa Brodki – zapowiadające i zamykające kampanię oraz materiały zza kulis ich realizacji. Druga to cyfrowa biblioteka twórczych inspiracji, czyli 60 prac konkursowych wyróżnionych przez Brodkę.Projekt „XPS Revolt” ma swoją kontynuację w świecie mody. Do jego kolejnej odsłony marki Dell i Intel zaprosiły znanego polskiego projektanta Mariusza Przybylskiego. Zaprojektował on ekskluzywne etui na laptop 13”, inspirując się topową linią laptopów Dell XPS, opartą na platformie Intel Evo. Również prace laureatów konkursu otrzymały nowy modowy kontekst. Mariusz Przybylski zaprojektował na ich podstawie artystyczny kolaż będący nadrukiem na streetwearowej bluzie jego autorstwa. Etui i bluza z limitowanej kolekcji „XPS Revolt by Mariusz Przybylski” dostępne są wyłącznie w ramach „Stylowej Promocji Dell” przy zakupie 13-calowych laptopów Dell z serii XPS i Inspiron, opartych na platformie Intel Evo.Termin, zasady, szczegółowa lista modeli objętych promocją oraz inne ważne informacje na ten temat dostępne są na stronie www.xpsrevolt.pl w zakładce „Promocja z etui”. Znajduje się tam również formularz zgłoszeniowy dla uczestników, którego wypełnienie jest warunkiem koniecznym udziału w promocji.Wiele ciekawych dodatkowych treści, związanych z projektem „XPS Revolt”, jak wywiady z twórcami czy relacje zza kulis, można znaleźć na platformie www.uzdalnieni.pl oraz powiązanych z nią kanałach społecznościowych. Jest to lifestylowy portal marki Dell adresowany do użytkowników, którzy realizują swoje pasje i zdolności zdalnie, dla których laptop stał się nieodłącznym towarzyszem codziennego życia.Za koncept kreatywny i kompleksową obsługę projektu „XPS Revolt” odpowiedzialna jest agencja reklamowa Pakaya. Produkcją wideo zajęło się studio Papaya Films. Zakup mediów w ramach kampanii powierzono domowi mediowemu MediaHub.