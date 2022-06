Oficjalne plany AMD zaprezentowane...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj wieczorem w trakcie Financial Analyst Day firma AMD przedstawiła swoją strategię na następną fazę wzrostu na wartym 300 miliardów USD rynku. Zaprezentowano plany na najbliższe miesiące i lata dla praktycznie wszystkich linii produktowych – komputerowych i adaptacyjnych, dla centrów danych, systemów wbudowanych, komputerów osobistych i sprzętu dla graczy. Poniżej krótki spis zapowiedzi:

-- Nowe plany rozwoju sprzętu i oprogramowania dla procesorów (architektury „Zen” i „Infinity Architecture”), układów graficznych i akceleratorów (RDNA, CDNA), układów adaptacyjnych (XDNA) wraz z planem wielu generacji zunifikowanego oprogramowania AI, które umożliwi deweloperom sztucznej inteligencji tworzenie aplikacji dla całego portfolio produktów (CPU, GPU, Adaptacyjnych SoC).







-- Prym na rynku powszechnego AI, czyli strategia, która bazuje na niezrównanym zestawie rozwiązań sprzętowych i programowych połączonych ze sobą technologią niedawno przejętej przez AMD firmy Xilinx.

-- Powiększone portfolio produktów, które uwzględnia nowe rynki:

- Pierwszy na świecie procesor APU dla centrów danych – AMD Instinct MI300 to akcelerator, który wykorzystuje przełomową technologię chipletów 3D łącząc układ graficzny AMD CDNA 3, rdzenie „Zen 4”, pamięć podręczną (cache) i stosy HBM;

- Powiększona rodzina procesorów AMD EPYC, w której pojawił się procesor AMD EPYC zoptymalizowany dla wdrożeń w obszarze inteligentnych systemów brzegowych i komunikacyjnych („Siena”) i zoptymalizowana wersja 4 generacji procesora AMD EPYC z technologią AMD 3D V-Cache™ („Genoa-X”). Podano również nowe szczegóły o wydajności 4 generacji AMD EPYC, które są na dobrej drodze, aby zadebiutować w 4 kwartale 2022 roku jako najmocniejszy dostępny procesor serwerowy ogólnego przeznaczenia.

- Pierwszy procesor ze zintegrowaną technologią AMD XDNA, czyli mobilny procesor „Phoenix Point” z rdzeniami „Zen 4”, którego premiera planowana jest na 2023 rok.

- Szczegóły rozwoju rozwiązań typu „semi-custom”.



-- Zaktualizowany długoterminowy model finansowy firmy i segmenty raportowania finansowego odpowiadające strategii i rynkom.

-- „Together we advance” – nowa odsłona marki, która dopełnia ewolucję firmy i historii innowacji AMD oraz podkreśla wiodącą rolę jej produktów.





Prezentacje:

Ogólna prezentacja otwierająca dr Lisy Su

Prezentacja o rdzeniach i architekturach, Mark Papermaster

Prezentacja o kartach graficznych i akceleratorach, David Wang

Prezentacja o rozwiązaniach dla PC



























Źródło: Info Prasowe / AMD