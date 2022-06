ThinkSmart One - All-in-One Collaboration Bar oparty o system Windows

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo na targach Infocomm 2022 w Las Vegas zaprezentowała zupełnie nowe urządzenie ThinkSmart One Smart Collaboration Bar. Zaprojektowany z myślą o małych i średnich salach konferencyjnych lub dedykowanych domowych przestrzeniach biurowych, ThinkSmart One All-in-One (AIO) to pierwszy na świecie system działający na systemie Windows 10 IoT Enterprise z wbudowanym procesorem Intel Core 11. generacji z technologią vPro. Dzięki obsłudze znanych aplikacji do wideokonferencji, takich jak Microsoft Teams Rooms czy Zoom Rooms2 oraz wyposażeniu urządzenia w osiem mikrofonów matrycowych z funkcją redukcji echa i szumów, 15‑watowe głośniki stereo oraz zintegrowaną kamerę o wysokiej rozdzielczości i szerokim polu widzenia, sprawiają, że ThinkSmart One oferuje najlepsze wrażenia audiowizualne.







ThinkSmart One może być łatwo instalowany, zarządzany i dostosowywany centralnie za pomocą oprogramowania ThinkSmart Manager3 oraz oferuje podwyższone poziomy bezpieczeństwa dostępne dzięki zabezpieczeniom platformy Intel vPro i systemowi operacyjnemu Windows 10 IoT Enterprise. Najnowsze rozwiązanie Lenovo wyposażone jest w 10,1-calowy ekran dotykowy ThinkSmart Controller, taki sam jak dostarczany wraz z zestawami ThinkSmart Core Full Room Kit, umożliwiający proste i łatwe zarządzanie spotkaniami.



Rozwiązanie ThinkSmart One zostało stworzone z myślą o stałym wzroście liczby hybrydowych przestrzeni konferencyjnych, powstających w wyniku przekształcania się tradycyjnych biur w bardziej dynamiczne i sprzyjające współpracy centra biznesowe. Prezentowane rozwiązanie zwiększa możliwości platform wideokonferencyjnych i platform współpracy Lenovo, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu produktywności i zaangażowania pracowników.

Podsumowanie ThinkSmart One:

• Wyjątkowe i elastyczne doświadczenia dzięki urządzeniu typu"All in One", które zawiera wbudowane urządzenia audiowizualne i obliczeniowe, możliwość montażu na ścianie oraz łatwy w obsłudze oddzielny kontroler z ekranem dotykowym;

• Innowacyjność i skalowalność dzięki wielu portom wejściowym i wyjściowym, w tym HDMI i USB, a także 2 x RJ45, z których jeden jest wyposażony w funkcję Power over Ethernet (PoE), co zwiększa możliwości adaptacji;

• Imponujące efekty audio-wizualne dzięki ośmiu mikrofonom o 180-stopniowym obszarze pokrycia, kamerze FHD o 100-stopniowym poziomym polu widzenia oraz głośnikom stereo o zasięgu przekraczającym osiem metrów;

• Łatwe zarządzanie za pomocą dołączonego kontrolera lub zdalnie dzięki oprogramowaniu ThinkSmart Manager.



Oprogramowanie i usługi o wartości dodanej

Podobnie jak we wszystkich produktach ThinkSmart do sal konferencyjnych, również w przypadku ThinkSmart One, firma Lenovo zapewnia 3 lata wsparcia Lenovo Premier Support, zapewniającego dostęp do wykwalifikowanych inżynierów przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Do zakupu dołączany jest także rok dostępu do dodatkowego oprogramowania oraz specjalnie dedykowanych usług:

• ThinkSmart Professional Services pomoże działom IT zbudować każdy zestaw, skonfigurować i zintegrować z istniejącymi platformami; obejmuje roczną, odnawialną umowę serwisową, która zawiera również opcję przesunięcia do nowej przestrzeni konferencyjnej;

• ThinkSmart Manager Premium to pakiet oprogramowania Lenovo do zarządzania współpracą. Utrzymanie efektywnej współpracy oznacza, że technologia musi być zawsze włączona, zawsze gotowa do pracy i łatwa w użyciu. ThinkSmart Manager Premium pomaga działom IT konfigurować, kontrolować i zarządzać całym portfolio rozwiązań ThinkSmart z poziomu jednego intuicyjnego interfejsu.



Ceny i dostępność w Stanach Zjednoczonych – ThinkSmart One będzie dostępny od października 2022 r., w cenie od 2599 USD.



















Źródło: Info Prasowe / Lenovo