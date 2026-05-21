Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafił XTORM JumpStarter SuperBoost 2000A - nowoczesny powerbank 12000 mAh, wyposażony w funkcję „reanimowania” samochodów (i nie tylko), którym rozładował się akumulator. Urządzenie z powodzeniem radzi sobie z uruchomieniem silników benzynowych (o pojemności do 7l!) oraz diesla (do 4l), ale przyda się też użytkownikom skuterów, motocykli, łodzi motorowych i innych pojazdów. Atutem produktu Xtorm jest zestaw systemów zabezpieczających oraz system powiadomień, w jasny sposób prowadzący użytkownika przez proces uruchomienia silnika.







XTORM JumpStarter SuperBoost 2000A oferuje prąd rozruchowy 750A (prąd szczytowy do 2000A; oznacza to, że 750A to realny ciągły prąd używany do rozruchu silnika, zaś 2000A to chwilowy szczyt mocy dostępny przez krótki moment przy ciężkim rozruchu). Urządzenie wyposażone jest w ogniwa o pojemności 12000 mAh – taka dawka energii wystarczy nawet na 20 uruchomień typowego silnika benzynowego o pojemności 1.5l, i to również w sytuacji, gdy akumulator pojazdu jest zupełnie rozładowany (dzięki funkcji Forced Start).



Prosto i bezpiecznie

Urządzenie jest proste w obsłudze – na jego obudowie znajdziemy schemat podłączenia do akumulatora oraz diody, informujące użytkownika o tym, czy wszystko podłączone jest poprawnie i czy można bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić uruchomienie silnika. Zapalenie się czerwonej diody sygnalizuje błędne podłączenie klem, zaś zielona dioda informuje, że wszystko jest ok i można startować silnik.



Samochody, skutery… i wiele więcej

JumpStarter SuperBoost 2000A zaprojektowany został z myślą o uruchamianiu nawet potężnych silników samochodowych - o maksymalnej pojemności 7l dla silników benzynowych i 4l dla silników zasilanych olejem napędowym. Urządzenie z powodzeniem sprawdzi się również podczas uruchamiania wszelkich innych sprzętów wyposażonych w silniki, których rozruch wspomagany jest akumulatorem 12V – mogą to być motocykle i skutery, quady, czy łodzie motorowe (oczywiście, w każdym przypadku niezbędne jest sprawdzenie kompatybilności jumpstartera z danym pojazdem).



Wszechstronny i odporny

Nowość marki XTORM jest też oczywiście nowoczesnym, wszechstronnym powerbankiem – wyposażonym w dwa porty USB-A oraz jeden USB-C (maksymalna moc ładowania to 15W - dzięki technologii FastCharge). Urządzenie ma też wbudowaną mocną latarkę, generującą światło o maksymalnej mocy 200 lumenów (do dyspozycji są też tryby SOS oraz strobo). Całość zamknięta jest w solidnej, pokrytej gumą obudowie, a porty dodatkowe chronione są klapką – wszystko to czyni z JumpStarter SuperBoost 2000A idealny element awaryjnego wyposażenia samochodu czy domowego warsztatu, który sprawdzi się w każdej sytuacji – od problemu z uruchomieniem auta po mroźnej nocy, przez wsparcie w odpaleniu skutera, podładowanie rozładowanego smartfona czy zapewnienie światła podczas awarii zasilania czy wymiany koła po zmroku. Całość zamknięta jest w praktycznym etui. Co ważne, urządzenie wyposażono w cały zestaw technologii dbających o bezpieczeństwo procesu ładowania oraz rozruchu silników – m.in. system ochrony przed przeładowaniem, monitorowania temperatury, wykrywania przepięć czy dopasowania parametrów ładowania do możliwości podłączonego urządzenia.



Cena urządzenia, to 509 zPLN.



























źródło: Info Prasowe - XTORM