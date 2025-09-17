XTORM NexGen -nowa jakość w świecie akumulatorków AAA / AA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiły właśnie nowe, ładowane przez USB-C akumulatorki w formacie AA oraz AAA - XTORM NexGen. Nowości są bardziej przyjazną dla środowiska i portfela, alternatywą dla tradycyjnych baterii i doskonale sprawdzą się we wszelkiej domowej elektronice. Ich ogromną zaletą jest trwałość i najwyższa jakość ogniw - można je ładować nawet 1500 razy i praktycznie nie rozładowują się w czasie przechowywania. Choć coraz więcej urządzeń elektronicznych wyposażanych jest we wbudowane akumulatory, popularne baterie zwane „paluszkami” wciąż pozostają absolutnym standardem w ogromnej liczbie najróżniejszych sprzętów. Znajdziemy je w zabawkach, latarkach, myszach komputerowych, pilotach do sterowania sprzętem RTV i AGD, padach do konsoli, czujnikach czadu, gazu i dymu, sprzęcie medycznym i wielu, wielu innych urządzeniach.







Ich atutami jest szeroka dostępność i stosunkowo niska ceny. Klasyczne „paluszki” mają jednak również istotne wady. Podstawową jest ich jednorazowość, ale nie bez znaczenia jest także irytujące zjawisko polegające na tym, że gdy najbardziej ich potrzebujemy, to zwykle nie mamy ich pod ręką.



Nowoczesna alternatywa dla klasycznych baterii

Najnowszy produkt firmy XTORM, który właśnie trafił do polskich sklepów, rozwiązuje oba te problemy: akumulatorków XTORM NexGen można używać wielokrotnie, a gdy się rozładują – szybko je naładować.



Nowości dostępne są w zestawach po 4 sztuki w dwóch wariantach, odpowiadających najpopularniejszym typom baterii: AA oraz AAA. W każdym z zestawów znajdziemy dołączony kabel USB, który pozwala jednocześnie ładować 4 akumulatorki (poprzez znajdujący się z boku urządzenia port USB-C). To oznacza, że urządzenia nie potrzebują dodatkowej ładowarki – zarówno w domu, jak i na wyjeździe można wygodnie ładować je za pomocą zwykłej ładowarki USB, powerbanka czy nawet panela solarnego. Czas ładowania do 100% akumulatorków AA to ok. 3.5h, zaś AAA – 2h.



Korzyść dla środowiska… oraz kieszeni

Jako, że zastosowane w akumulatorkach ogniwa mogą być ładowane nawet 1500 razy, oznacza to, że każdy z nich może zastąpić 1500 jednorazowych baterii AA/AAA. Dla użytkownika przekłada się to na znaczące oszczędności oraz wygodę (zamiast kupować nowe baterie, wystarczy sięgnąć po ładowarkę). Niebagatelnym czynnikiem jest również wpływ na środowisko – recykling i utylizacja zużytych ogniw jest złożonym procesem, zatem użycie 1 akumulatorka zamiast 1500 jednorazowych baterii ma ogromne znaczenie.



Niesamowita trwałość i stabilne zasilanie

Ogromną zaletą nowych akumulatorków Xtorm jest również trwałość i odporność na negatywne skutki długotrwałego przechowywania – nowości praktycznie nie rozładowują się podczas nieaktywności (mogą czekać na użycie nawet do 6.5 roku). Akumulatorki XTORM NexGen AA oferują pojemność 2200 mAh dla napięcia 1.5V (akumulator wykorzystuje ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 1000 mAh dla 3.7V, które za sprawą zintegrowanego konwertera dostarcza stałe napięcie 1.5V przy pojemności użytkowej 2200 mAh). W przypadku akumulatorków AAA parametry pojemności to, odpowiednio, 570 mAh (dla napięcia 1.5V), i 250 mAh (dla 3.7 V). Co ważne, napięcie 1.5V jest utrzymywane przez cały czas pracy ogniwa – aż do jego rozładowania. To z kolei oznacza, że zasilane nimi urządzenia pracują stabilnie, bez spadków napięcia (które np. w przypadku latarek oznaczałyby spadek jasności).



Akumulatorki XTORM NexGen AA oraz AAA są już dostępne na polskim rynku – cena zestawu 4 sztuk, to 109 PLN (dla obu wariantów). W zestawie znajduje się też kabel USB z czterema portami USB-C pozwalający jednocześnie ładować 4 akumulatorki.

























źródło: Info Prasowe - XTORM