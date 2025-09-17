Vasco Translator E1 - Produktem Roku w Niemczech

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vasco Translator E1, innowacyjne słuchawki tłumaczące krakowskiej firmy Vasco Electronics, zostały wyróżnione tytułem “Produkt Roku” (“Produkt Des Jahres”) Niemieckiego Instytutu Jakości Usług (DISQ). Nagrody przyznano 11 września w Berlinie. Nagrodę dla zwycięzcy w kategorii “Technologia, cyfryzacja i elektronika” odebrał Maciej Góralski, CEO Vasco. Nagrody “Produkt Roku” przyznawane są przez DISQ - Niemiecki Instytut Jakości Usług. W jury konkursu znajdują się uznani przedstawiciele świata biznesu, mediów i środowisk akademickich. Nagradzane produkty mają wyznaczać standardy i cechować się ponadprzeciętną wydajnością, trwałością i komfortem dla użytkownika. Przyznawane są w 8 kategoriach, zaś liczba nominowanych produktów w tej edycji przekroczyła 300.







Vasco Translator E1, który zadebiutował na rynku pod koniec 2024 roku, może pochwalić się kilkoma prestiżowymi wyróżnieniami, w tym “Red Dot Design Award: Best of the Best” oraz złotymi medalami w konkursach “MUSE Design Awards” i “NY Product Design Award” w 2025 roku. Słuchawki Vasco zostały również wpisane na prestiżową listę "Best of CES 2024" przez New York Times.





















źródło: Info Prasowe - Vasco