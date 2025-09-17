Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła nowe procesory AMD EPYC Embedded 4005, które powiększają jej portfolio produktów x86 o średniej klasy rozwiązania przeznaczone dla systemów sieciowych, bezpieczeństwa oraz przemysłowych serwerów. Procesory te dzięki architekturze "Zen 5" oferują wiodącą wydajność w przeliczeniu na Wat, lepszy poziom integracji pamięci podręcznej i najlepszy współczynnik ROI (zwrotu z inwestycji) w przypadku zadań obliczeniowych wrażliwych na opóźnienia. Rodzina AMD EPYC Embedded 4005 została zaprojektowana tak, aby skrócić czas potrzebny do wdrożenia zachowując długoterminową stabilność platformy, a przy tym zapewnić opcje z nawet 16 rdzeniami, czyli dwukrotnie więcej niż konkurencyjne rozwiązania firmy Intel.







Najważniejsze zalety nowych procesorów:

- Stworzone z myślą o zadaniach typowych dla systemów wbudowanych - oferują wysokie taktowanie i nawet 128 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz są zoptymalizowane dla zadań wrażliwych na opóźnienia, jak przetwarzanie pakietów sieciowych czy przemysłowe systemy kontroli w czasie rzeczywistym. Konfigurowalny zakres TDP (65-170W) pozwala zbalansować wydajność i efektywność w zależności od przeznaczenia.

- Szybsze wdrożenie - kompatybilność platformy AM5 z wieloma generacjami procesorów zmniejsza koszty i złożoność wdrożenia zapewniając jednocześnie zgodność z ekosystemem oprogramowania x86 oraz szereg dostępnych opcji w ramach szerokiego portfolio AMD.

- Długoterminowe wsparcie - systemy tzw. Embedded muszą oferować więcej niż czystą wydajność, czyli także długowieczność, stabilność i odporność. Procesory AMD EPYC Embedded 4005 oferują 7-letnie wsparcie w zakresie produkcji i obsługi oprogramowania oraz funkcje RAS.











źródło: Info Prasowe - AMD