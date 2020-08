Xblitz - Nowa linia bezprzewodowych głośników bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xblitz, polska marka oferująca szereg urządzeń technologicznych poinformowała o wprowadzeniu nowej linii głośników bezprzewodowych bluetooth. Trzy modele łączy wysoka jakość wykonania, świetny dźwięk, intuicyjna obsługa oraz łączność za pomocą technologii bluetooth. Głośniki umożliwiają odtwarzanie muzyki z portu USB, kart micro SD oraz przez AUX a wbudowane akumulatory o długiej żywotności zapewniają działanie przez wiele godzin. Różnorodność oferowanych przez Xblitz modeli sprawia, że każdy powinien znaleźć odpowiedni głośnik dla siebie. Wystarczy przede wszystkim kierować się planowanym zastosowaniem urządzenia.







Przykładowo Xblitz Harmony będzie idealny dla kogoś, kto chciałby posiadać głośnik na przykład w sypialni, bowiem model ten oferuje funkcję budzenia ulubioną muzyką, a na froncie posiada wyświetlacz, który wskazuje aktualną godzinę. Wyróżnia go również elegancki design, który powinien wpasować się w wystrój każdego pomieszczenia. Z kolei drugi model z nowej linii, a więc głośnik bluetooth Xblitz Joy będzie świetnym wyborem dla osób, które lubią nie tylko słuchać świetnie brzmiącej muzyki, ale także chcą rozświetlić pomieszczenie efektownym oświetleniem generowanym przez urządzenie. Fani aktywnie spędzanego czasu zainteresują się modelem Xblitz Glow, który można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie, nawet na basen czy plażę, bowiem cechuje go wodoodporność klasy IPX5. Jego atutem oprócz odporności na zachlapania oraz wysokiej jakości dźwięku jest również efektowny design, który za sprawą świetnego podświetlenia pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu podczas każdej zabawy.



Xblitz Harmony - bezprzewodowy głośnik bluetooth

Nowa linia głośników bluetooth to przede wszystkim Xblitz Harmony. Jest to model wyposażony w wyświetlacz LCD wskazujący przede wszystkim aktualną godzinę, a także informujący o źródle dźwięku. Funkcja budzika (można ustawić dwie różne godziny) sprawi, że za pomocą muzyki będzie zdecydowanie łatwiej nam wstać każdego dnia. Dużym atutem tego modelu jest jego elegancki design, który sprawia, że pasować będzie do wielu wnętrz. Warto również dodać, że wyposażono go w oświetlenie LED, które może świecić w jednym z trzech poziomów. Xblitz Harmony posiada dwa głośniki o łącznej mocy 12 W, co sprawia, że dźwięk ulubionej muzyki będzie zawsze się wyróżniał. Jako, że mamy do dyspozycji mocne głośniki będziemy mogli model Harmony wykorzystać na przykład na domówce. Urządzenie wyposażone jest w wbudowany akumulator, który oferuje czas pracy wynoszący nawet osiem godzin. Z głośnikiem możemy połączyć się za pomocą technologii Bluetooth, która zapewnia zasięg do dziesięciu metrów. Oczywiście na tym nie koniec, bowiem Xblitz Harmony pozwala na wykorzystanie na przykład pendrive, czy karty pamięci. Głośnik ten wyposażono w porty takie jak Aux, micro SD, USB. Atutem tego modelu jest również komfort korzystania, bowiem duże, gumowane przyciski funkcyjne są wygodne i dokładnie opisane. Dzięki temu z głośnika z łatwością skorzysta każda osoba. Cena Xblitz Harmony wynosi 169 PLN.



Xblitz Glow - zabierz go wszędzie ze sobą

Kolejną propozycją polskiej marki Xblitz jest głośnik cechujący się odpornością na zachlapania i kurz. Model Glow będzie idealnym towarzyszem każdej imprezy, ponieważ oprócz wysokiej jakości dźwięku (ciśnienie akustyczne wynosi maksymalnie 100 dBa) może być wykorzystywany jako źródło światła. Głośniki o łącznej mocy 10W oferują potężny bas, który sprawi, że będziemy mogli docenić głębie brzmienia w każdym utworze. Za sprawą wbudowanej baterii o pojemności 2200 mAh będziemy mogli cieszyć się ulubioną muzyką niezależnie od tego, gdzie właśnie się znajdujemy przez maksymalnie osiem godzin. Xblitz Glow umożliwia odtwarzanie muzyki przez bezprzewodową technologię Bluetooth oraz za pomocą portu Aux. Czytelne przyciski pozwalają na szybką zmianę oświetlenia, regulację głośności, a także uruchamianie utworu. Jak widać Xblitz Glow jest idealnym głośnikiem dla osób aktywnych, spędzających dużo czasu pośród natury, jednak obowiązkowo musi towarzyszyć im muzyka w dobrej jakości, generowana przez wysokiej klasy sprzęt. Takim jest właśnie jeden z produktów dostępnych w ofercie marki Xblitz. Cena Xblitz Glow wynosi 149 PLN.





Xblitz Joy - czysty bas, doskonały stosunek ceny do jakości

Ostatnim modelem z najnowszej linii bezprzewodowych głośników bluetooth jest Xblitz Joy. Model ten za sprawą wbudowanego akumulatora może być wykorzystywany w różnych miejscach, na przykład na grillu, czy pikniku. Będzie on pracował nawet przez dziesięć godzin na jednym ładowaniu. Jako źródło muzyki można użyć technologię bezprzewodową Bluetooth, jak i Aux lub kartę pamięci typu micro SD. Za pomocą innowacyjnego systemu oświetlenia Xblitz Joy może zachwycić nas tak zwaną “grą świateł”, która dostosowuje się do odtwarzanych piosenek. Głośnik posiada wbudowany, nowoczesny subwoofer, który pozwoli nam odkryć nowy wymiar słuchanych utworów. Kolejnym atutem, który skłania do zakupu jest przede wszystkim łatwa obsługa oraz rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Xblitz Joy kosztuje 99 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Xblitz