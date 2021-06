Xiaomi - 100% baterii w 8 minut

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Xiaomi zaprezentowało nową technologię budowy baterii – tlenowo-krzemową. Jej własności pozwalają na ultraszybkie ładowanie i mówimy tu o rekordach. Nowego typu baterię o pojemności 4000 mAh Xiaomi ładuje do pełnej pojemności za pomocą ładowarki przewodowej o mocy 200 W – w zaledwie osiem minut! Do 10% naładujemy w 44 sekundy, a połowę baterii w trzy minuty. Technologia bezprzewodowa ma pewne ograniczenia, ale Xiaomi również rewolucjonizuje ten obszar. Naukowcom udało się uzyskać moc 120 W w trybie bezprzewodowym, co oznacza, że nowa bateria (4000 mAh) osiągnie pełną pojemność w 15 minut! Minuta wystarczy, żeby dać 10% pojemności, naładowanie do 50% zajmuje około siedmiu minut.







Testy zostały przeprowadzone na prototypie smartfonu Mi 11 Pro i można je obejrzeć poniżej:







Źródło: Info Prasowe / Xiaomi