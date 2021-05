Xiaomi - pierwsze w Polsce i drugie w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znamy wyniki dostaw smartfonów w pierwszym kwartale 2021 roku. Xiaomi osiągnęło swój najlepszy wynik – największy udział w dostawach smartfonów w Polsce. Stało się również drugą marką w Europie. Firma analityczna Canalys ogłosiła wyniki dostaw smartfonów w sieciach handlowych i u operatorów. Xiaomi ugruntowało swoją pozycję lidera w Polsce z udziałem 32% rynku i wzrostem rok do roku na poziomie 42%. W Europie użytkownicy też doceniają jakość i wartość smartfonów Xiaomi. Firma zajęła drugie miejsce, ma 23% udziału w rynku. Warto zwrócić uwagę, że wzrost udziału to aż 85% rok do roku.















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi