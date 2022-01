Xiaomi MIUI 13 - najnowsza wersja systemu dla smartfonów i tabletów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj MIUI 13 – swój autorski system operacyjny nowej generacji dla Android OS. W czwartym kwartale 2021 roku, miesięczna liczba aktywnych użytkowników MIUI przekroczyła 500 milionów na całym świecie. Najnowsza generacja MIUI 13 oferuje wszechstronną aktualizację, z naciskiem na poprawę działania urządzeń – w tym szybszą pamięć, wyższą wydajność procesów w tle, inteligentniejszą pracę i dłuższą żywotność baterii. Do tego Xiaomi dodało kilka bardzo praktycznych funkcji, takich jak pasek boczny i widżety.







MIUI 13 wprowadza Liquid Storage, nową metodę zarządzania sposobem przechowywania plików na urządzeniach na poziomie systemowym. W tabletach i smartfonach gdy ciągle zapisujemy i przepisujemy dane, z czasem pamięć masowa urządzenia ulega fragmentacji. Wg. testów Xiaomi w systemie Android OS już po 36 miesiącach powoduje to spowolnienie prędkości odczytu i zapisu nawet o 50%. Wpływa to również na szybkość dostępu do aplikacji oraz na to, jak szybko te aplikacje mogą uzyskać dostęp do niezbędnych zasobów. Liquid Storage w MIUI 13 redukuje fragmentację i aktywnie zarządza przechowywanymi danymi, poprawiając wydajność odczytu i zapisu nawet o 60%. W długim okresie, niektóre inne rozwiązania dla Android OS zwalniają nawet o 50% po 36 miesiącach, podczas gdy MIUI 13 zachowuje do 95% wydajności – dając użytkownikom większy komfort i przedłużając żywotność urządzenia.



Atomized Memory to ultra-dokładna metoda zarządzania pamięcią, przenosi wydajność pamięci RAM na nowy poziom. Funkcja ta analizuje sposób, w jaki aplikacje wykorzystują pamięć i dzieli procesy zużywające pamięć RAM na ważne i nieistotne zadania. Następnie zamyka wszystkie nieistotne zadania, pozwalając aplikacjom wykorzystywać pamięć tylko do tego, co jest kluczowe w danej chwili, dzięki czemu można uruchamiać więcej aplikacji jednocześnie bez utraty wydajności.



Focused Algorithms to mechanizm dynamicznego przydzielania zasobów na podstawie analizy zachowań użytkownika. Dzięki niemu MIUI jest bardziej płynne i responsywne. Bez Focused Algorithms, procesory smartfonów rozdzielają zasoby pomiędzy wszystkie aplikacje stosunkowo równo. Focused Algorithms nadaje priorytety aktywnej aplikacji, pozwalając procesorowi skupić się na ważnych zadaniach, zapewniając szybsze działanie i wyższą wydajność tam, gdzie tego potrzeba.

Smart Balance to kolejna nowość w MIUI 13. System został zaprojektowany, aby automatycznie znaleźć równowagę między wydajnością a zużyciem energii. Dzięki niemu ogólny czas pracy baterii może być wydłużony nawet o 10%.



Oprócz podstawowych ulepszeń działania, MIUI 13 wprowadza również nowe funkcje, które pozwalają dostosować i spersonalizować smartfon. Dzięki na nowo zaprojektowanym widżetom, użytkownicy mogą spersonalizować swoje smartfony za pomocą wygodnych modułów i powiadomień w panelu aplikacji lub na ekranie głównym. Dzięki nim łatwo jest być na bieżąco z takimi rzeczami, jak powiadomienia, listy rzeczy do zrobienia, pogoda i inne. MIUI 13 obsługuje widżety o różnych rozmiarach. Mając do dyspozycji opcje 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 i 4×4, użytkownicy mogą zmieścić więcej ważnych informacji na jednym widżecie i umieścić widżety tam, gdzie lubią ich używać.



Pasek boczny to kolejne narzędzie zwiększające wydajność w MIUI 13, pozwalające na dostęp do wszystkich ulubionych aplikacji w pływających oknach za pomocą jednego gestu - bez opuszczania bieżącej aplikacji. Jest to idealne rozwiązanie dla fanów wielozadaniowości, którzy chcą w łatwiejszy sposób używać wielu aplikacji na raz. Użytkownicy mogą dostosować tę funkcję, umieszczając na pasku bocznym do 10 aplikacji.



Poniższe modele zostaną objęte pierwszą aktualizacją MIUI 13 w Q1 2022. Harmonogram dla innych urządzeń będzie stopniowo publikowany na stronie MIUI. Dokładne daty i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.



1. Mi 11 Ultra

2. Mi 11

3. Mi 11i

4. Mi 11 Lite 5G

5. Mi 11 Lite

6. Xiaomi 11T Pro

7. Xiaomi 11T

8. Xiaomi 11 Lite 5G NE

9. Redmi Note 11 Pro 5G

10. Redmi Note 11 Pro

11. Redmi Note 11S

12. Redmi Note 11

13. Redmi Note 10 Pro

14. Redmi Note 10

15. Redmi Note 10 JE

16. Redmi Note 8 (2021)

17. Redmi 10

18. Xiaomi Pad 5

























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi