Xiaomi Redmi Note 11

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi przedstawiło dziś serię smartfonów Redmi Note 11: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11. Seria wprowadza potężne ulepszenia w aparatach, szybkości ładowania, wyświetlaczu i szybkości działania, co daje flagową wydajność w rozsądnej cenie. 108 MP – tyle wynosi rozdzielczość głównego aparatu Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S (50 MP w Redmi Note 11). Wykorzystuje on sensor Samsung HM2 o rozmiarze 1/1,52 cala. Główny aparat wykorzystuje technologię 9-in-1 pixel binning oraz podwójne natywne ISO. Tworzy on niesamowite obrazy o powiększonym zakresie dynamiki i wierności kolorów, z doskonałymi rezultatami nawet w słabym świetle. Ultraszerokokątny aparat 8 MP rozszerza perspektywę dzięki kątowi widzenia 118 stopni, a aparat makro 2 MP pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły z bliska.







Dodatkowo, czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP w Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11 pozwala uzyskać naturalny efekt bokeh na zdjęciach portretowych. Z przodu Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S znajduje się aparat 16 MP (13MP w Redmi Note 11), który umożliwia robienie wyraźnych, naturalnie wyglądających autoportretów.



Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania do 120 Hz (90 Hz w Redmi Note 11S i Redmi Note 11) i częstotliwości próbkowania dotyku do 360 Hz, seria Redmi Note 11 zwiększa wygodę użytkowania. Zapewnia płynniejsze animacje i bardziej precyzyjnie rejestruje dotknięcia palcem. Seria wyposażona jest w wyświetlacze FHD+ AMOLED DotDisplay z rozszerzoną gamą kolorów DCI-P3, zapewniające żywsze kolory i szczegóły, a jednocześnie osiągające jasność aż 1200 nitów. Xiaomi stosuje w serii Redmi Note 11 dwa rozmiary ekranów: 6.67 i 6,43 cala. Piękny wyświetlacz został zamknięty w stylowej obudowie o płaskich krawędziach. Ponadto, dzięki dwóm głośnikom umieszczonym na górze i na dole telefonu, seria Redmi Note 11 oferuje dźwięk stereo – idealny do gier i filmów.



Topowy Redmi Note 11 Pro 5G jest napędzany przez zaawansowany ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 695. Ten chipset, wykonany w procesie 6 nm, oferuje łączność 5G i doskonałą wydajność dzięki częstotliwości taktowania do 2,2 GHz. Modele Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96. Natomiast Redmi Note 11 jest wyposażony w procesor Snapdragon 680, zbudowany przy użyciu procesu technologicznego 6 nm. Zastosowane w serii Redmi Note 11 chipsety, w połączeniu z pamięcią do 8GB RAM, zapewniają doskonałą wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.



Dodatkowo, wszystkie cztery urządzenia z serii Redmi Note 11 wyposażono w baterie o dużej pojemności 5000 mAh. Oprócz tego, dwa urządzenia Xiaomi z serii Redmi Note 11 wyposażone są w superszybkie ładowanie 67 W. Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro, potrzebują zaledwie 15 minut, aby naładować 50% baterii. Z kolei Redmi Note 11S i Redmi Note 11 mają szybkie ładowanie 33 W, pozwalające na osiągnięcie do 100% w około godzinę.

































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi