Xiaomi Q1E - 55-cali magii koloru 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy model telewizora Q1E ma wyświetlacz 4K z kropkami kwantowymi (QLED). Wyświetla 97 procent gamy kolorystycznej DCI-P3, co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie urządzeń. Spektrum kolorystyczne osiąga 103 procent palety barw NTSC. Wyświetlacz jest zgodny ze standardami Dolby Vision i HDR10+. Zastosowanie technologii MEMC 60 Hz oznacza bardzo płynny ruch, czyli mniejsze rozmycie wyświetlanych obiektów, np. podczas oglądania filmów i transmisji sportowych. Dzięki 30-watowemu nagłośnieniu stereo (2x 15W), składającemu się z podwójnych głośników wysokotonowych i poczwórnych głośników niskotonowych, a także obsłudze standardów Dolby Audio i DTS-HD, urządzenie z powodzeniem może być centrum domowego kina i źródłem muzyki.







Nowy smart TV Xiaomi działa z systemem Google Android TV 10. Oznacza to dostęp do niemal nieskończonej biblioteki treści – filmów, muzyki, aplikacji. Wbudowana technologia Chromecast umożliwia strumieniowanie rozrywki bezpośrednio z telefonu, tabletu lub laptopa. Co ciekawe, użytkownicy mogą teraz wydawać polecenia głosowe podłączonym urządzeniom AloT, takim jak oświetlenie, klimatyzatory czy inteligentne odkurzacze. Na pilocie znajdziemy przyciski do uruchamiania Netflixa, Amazon Prime Video, a także do sterowania głosem poprzez Asystenta Google.



Rekomendowana cena detaliczna nowego modelu Xiaomi TV Q1E 55” wynosi 3599 PLN. W poniedziałek, 22 listopada rozpocznie się specjalna promocja, w której telewizor ten będzie kosztować jedynie 2699 PLN. Promocja potrwa tylko do godziny 23:59 tego dnia lub do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od kanału sprzedaży.



Promocja obowiązuje 22.XI.2021 od 10:00 do 23:59, w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz w wybranych sieciach handlowych i e-sklepach. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić. Promocja potrwa do wyczerpania zapasów.



















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi