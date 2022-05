Xiaomi Studios - Film Wonderboys zrealizowany telefonem...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy film Xiaomi Studios pt. Wonderboys powstał w ramach globalnej kampanii Prime Time i będzie już trzecią lokalną produkcją. Tym razem, zamiast kamery, wykorzystano przy jego realizacji smartfony z serii Xiaomi 12. Kampania Prime Time to pierwsze tak duże przedsięwzięcie w ramach Xiaomi Studios. Po raz pierwszy sześć krajów z całego świata tworzy mini-serial. Są to Chiny, Tajlandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Polska. Film można będzie obejrzeć w kanałach społecznościowych marki Xiaomi, a jego zapowiedzi i 30 sekundowe teasery będą wyemitowane w kinach sieci Cinema City i Helios. Akcja tego mini-serialu krąży wokół butelki z listem, którą każdy z bohaterów wysyła do siebie z przeszłości.







W butelce znajduje się symbol, podpowiedź, czasem zdanie, a czasem jeden wyraz, który może wpłynąć na ich życie. Każdy odcinek Prime Time opowiada inną historię. Pierwszy odcinek, który nakręciło Xiaomi Studios, tłumaczy zasady tej „gry”.



Akcja filmu Wonderboys kręci się wokół losów trenera piłkarskiego, byłej gwiazdy futbolu oraz klubowej młodzieżówki. Zwroty akcji i wzruszająca historia na pewno przypadną do gustu każdemu widzowi, szczególnie młodemu. Całość, oczywiście, kręcona jest za pomocą najnowszych smartfonów Xiaomi z flagowej serii 12. Podczas kręcenia twórcy byli wspierani przez agencję OpenGate i studio PRL.



Smartfon jako narzędzie pracy twórców

Co cenią sobie filmowcy w smartfonach? Oprócz naprawdę dobrej optyki w sztuce filmowej przydaje się duża bateria. Akumulatory w profesjonalnych kamerach wymienia się dość często, smartfon wytrzymuje szereg godzin i ładuje się bardzo szybko, szczególnie jeśli jest zgodny z ładowaniem 120 W, tak jak najnowsze flagowce Xiaomi.



Drugą ulubioną funkcją filmowców jest duża i szybka pamięć. Zazwyczaj kamery na planie korzystają z kart SD, które mogą się gubić i są wolniejsze od wbudowanej pamięci smartfonu. Oczywiście z obu nośników trzeba finalnie zgrać surowy materiał na komputer z programem do montażu.



Co ważne też, smartfon jest niewielki i lekki w porównaniu z kamerą filmową, więc można go łatwo zamontować do drona dla ujęć z powietrza, co pozwala uzyskać atrakcyjne kadry z nietypowej perspektywy lub szeroki plan. Istotną funkcją w serii Xiaomi 12, która pozwala na nagrywanie wideo profesjonalnych produkcji, jest tryb PRO z mnóstwem opcji, a także nagrywanie z tzw. płaskim profilem LOG, co pozwala na uzyskanie później lepszej plastyki obrazu w postprodukcji kolorów.



Jakie wsparcie daje Xiaomi Studios?

Xiaomi Studios działa jak studio filmowe. Pomaga twórcom Xiaomi Creators zdobyć sprzęt (np. właśnie smartfony), ewentualną dodatkową ekipę produkcyjną, oświetlenie. Specjaliści wyszukują lokalizacje zdjęć. Projekt filmowy może zostać również wsparty finansowo. Po stronie twórcy leży natomiast przygotowanie scenariusza, następnie nagranie filmu i jego montaż.



Jak zostać twórcą Xiaomi?

Twórców, którzy kręcą filmy w ramach Xiaomi Studios firma nazywa Xiaomi Creators. Kto może takim twórcą zostać? Każdy może zgłosić chęć dołączenia do programu pisząc na adres xiaomicreators@xiaomi.com. W treści należy przesłać swoje wcześniejsze produkcje lub zdjęcia. Zgłoszenia są przyjmowane tylko w języku angielskim.



Wonderboys od Xiaomi Studios będzie można obejrzeć, jak wcześniejsze produkcje, w kanałach społecznościowych marki Xiaomi, a jego zapowiedzi i 30 sekundowe teasery będą wyemitowane także w kinach sieci Cinema City i Helios.





















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi