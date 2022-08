Xiaomi prezentuje CyberOne – swojego pierwszego humanoidalnego robota

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CyberOne, humanoidalny dwunożny robot Xiaomi, został zaprezentowany podczas corocznego przemówienia Lei Juna. założyciela, prezesa i dyrektora generalnego Xiaomi, obok innych innowacyjnych rozwiązań. CyberOne dołącza do zaprezentowanego w ubiegłym roku czworonożnego robota CyberDog, jako kolejny element ekosystemu Xiaomi. Nowy robot wyróżnia się dwunożnym chodem, a jego napęd osiąga szczytowy moment obrotowy sięgający 300Nm. Ma m.in. zdolność do wykrywania ludzkich emocji, zaawansowane możliwości wizyjne oraz funkcjonalność pozwalającą na tworzenie trójwymiarowych, wirtualnych rekonstrukcji świata rzeczywistego - a to tylko część jego możliwości.







„Sztuczna inteligencja i możliwości mechaniczne CyberOne są w całości samodzielnie opracowane przez Xiaomi Robotics Lab. Zainwestowaliśmy wiele w badania i rozwój w różnych obszarach, w tym w innowacje w zakresie oprogramowania, sprzętu i algorytmów” – powiedział Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny (CEO) Grupy Xiaomi. „Zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania robotem oraz zaprojektowanie pełnowymiarowego humanoidalnego korpusu jest pokazem możliwości przyszłego ekosystemu technologicznego Xiaomi i nowym przełomem dla firmy”.



CyberOne to humanoidalny robot mierzący 177 cm i ważący 52 kg, o rozpiętości ramion wynoszącej 168 cm. W porównaniu z czworonożnym CyberDogiem, nowy robot jest bardziej zaawansowany mechanicznie, wymaga mocniejszych silników oraz złożonych algorytmów sterowania humanoidalnym, dwunożnym korpusem. CyberOne obsługuje do 21 stopni swobody ruchu i osiąga szybkość reakcji w czasie rzeczywistym na poziomie 0.5 ms, co pozwala mu w pełni symulować ludzkie ruchy.



Ruchy robota zależą od wydajności poszczególnych silników przegubowych. Wymagania technologiczne dotyczące budowy takich silników są niezwykle wysokie, ponieważ konieczne jest generowanie większej energii kinetycznej bez zwiększania rozmiarów komponentów. Aby zapewnić CyberOne elastyczność kończyn górnych, Xiaomi opracowało wysokowydajny silnik ważący zaledwie 500g, o momencie wyjściowym do 30Nm. Z kolei silnik stawu biodrowego jest zdolny do uzyskania chwilowego momentu szczytowego o wartości do 300Nm.



CyberOne jest humanoidalnym robotem o wyjątkowych możliwościach ruchowych. Dzięki samodzielnie opracowanemu algorytmowi sterowania, chód oraz postawa robota CyberOne zostały zaprogramowane tak, aby były stabilne i przypominały naturalne poruszanie. Ponadto, CyberOne jest w stanie utrzymać jedną ręką ciężar do 1.5kg i może być programowany poprzez demonstrację ruchów.



Roboty humanoidalne analizują swoje otoczenie poprzez informacje wizualne. Wyposażony w samodzielnie opracowany moduł widzenia głębi Mi-Sense, połączony z algorytmem interakcji AI, CyberOne jest w stanie postrzegać trójwymiarową przestrzeń, a także rozpoznawać osoby, gesty i wypowiedzi, co pozwala mu nie tylko widzieć, ale także analizować otoczenie. Aby komunikować się ze światem, CyberOne wyposażony jest w samodzielnie opracowany przez Xiaomi sposób rozpoznawania otoczenia MiAI oraz system identyfikacji emocji wokalnych MiAI, dzięki czemu jest w stanie rozpoznać 85 rodzajów dźwięków otoczenia oraz 45 ludzkich emocji. CyberOne jest w stanie wykryć zadowolenie, a nawet pocieszyć użytkownika w chwilach smutku. Wszystkie te funkcje są zintegrowane z jednostkami przetwarzania CyberOne, dzięki czemu robot może wyświetlać interaktywne komunikaty w czasie rzeczywistym na zakrzywionym ekranie OLED.



Robotyka jest uważana za „klejnot w koronie przemysłu", a roboty humanoidalne są ostatecznym celem dla wielu osób z tej branży. W porównaniu z robotami przemysłowymi, które są cenione za swoje wyspecjalizowane możliwości mechaniczne, głównym wyzwaniem w budowie robotów humanoidalnych jest doskonałe symulowanie ludzkich procesów percepcji, poznania, podejmowania decyzji i wykonywania zadań w różnych scenariuszach. Co ciekawe, liczne nowe technologie, które pojawiły się podczas prób rozwiązania tego wyzwania, już teraz służy społeczeństwu.



Robot CyberOne jest symbolem zaangażowania Xiaomi w rozwój technologicznego ekosystemu i połączenie go ze światem w niespotykany dotąd sposób. Począwszy od smartfonów, urządzeń typu wearables i smart home, poprzez inteligentną produkcję, inteligentne pojazdy elektryczne po bioniczne roboty, Xiaomi stale bada i rozszerza swoje innowacje w różnych scenariuszach, aby lepiej połączyć ludzi i świat, budując stale rozwijający się ekosystem technologiczny Xiaomi.



Proces badawczo-rozwojowy CyberOne połączył najnowocześniejsze technologie z różnych dziedzin, w tym bioniczną percepcję, biomechatronikę, sztuczną inteligencję, big data i cloud computing oraz nawigację wizualną. Te przełomowe rozwiązania technologiczne przyczynią się do powstania większej liczby scenariuszy zastosowań w innych dziedzinach, takich jak roboty przemysłowe o zwiększonej wydajności mechanicznej, roboty towarzyszące z funkcją rozpoznawania emocji oraz roboty usług publicznych zasilane przez big data i chmury obliczeniowe. Technologia zastosowane przy stworzeniu robota CyberOne będą również stosowane w coraz większej liczbie produktów Xiaomi w przyszłości.















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi