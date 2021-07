Xiaomi wprowadza pięć nowych urządzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa linia produktów obejmuje router Mi AX9000, monitor dla graczy Mi 2K Gaming Monitor 27’’, elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter 3, słuchawki Redmi Buds 3 Pro oraz beztłuszczową frytkownicę Mi Smart Air Fryer 3.5L. Mi Router AX9000: Zaprojektowany z myślą o domu przyszłości i jako centrum cyfrowej rozrywki, nowy Mi Router AX9000 jest pierwszym routerem Tri-Band WI-FI 6 firmy Xiaomi1 wyposażonym w procesor Qualcomm Hexa-core. Dzięki jednemu pasmu 2,4 GHz i dwóm pasmom 5 GHz, router produkt jest w stanie zapewnić pewną łączność podczas gier online, nawet jeśli jednocześnie obsługuje wiele podłączonych urządzeń inteligentnych.







Nowy router osiąga transfer danych 8354 Mbps2. Spełnia wszystkie wymagania współczesnego gracza lub właściciela inteligentnego domu, umożliwiając granie z dużą przepustowością lub pobieranie plików, jednocześnie obsługując wideo w 4K bez zacinania. Mi Router AX900, dzięki specjalnej antenie bez problemu połączy się ze wszystkimi urządzeniami w całym domu.



Nowy Mi 2K Gaming Monitor 27": Xiaomi ma rozdzielczość 2560 x 1440 QHD i superszybkie odświeżanie 165 Hz, co z pewnością wciągnie graczy, a nawet zapewni im przewagę w grze. Mi 2K Gaming Monitor 27’’ jest zgodny ze standardem VESA Display 400 i ma 95% zakresu kolorów DCI-P3, dzięki czemu jest jasnym i efektownym wyświetlaczem, który może wyświetlać oszałamiającą grafikę w grach, a nawet służyć do profesjonalnego tworzenia treści wideo.



Mi Smart Air Fryer 3.5L: Inteligentny styl życia zaczyna się w kuchni, Mi Smart Air Fryer 3.5L jest dla tych, którzy żyją w ciągłym biegu, ale nie chcą rezygnować ze zdrowego odżywiania. Gotowanie w domu może być proste i zdrowe – bez tłuszczu. Frytkownica może być łatwo kontrolowana zdalnie. Z poziomu aplikacji ustawiamy ją na dowolną temperaturę pomiędzy 40°C a 200°C, aby uzyskać idealnie ugotowany posiłek. Aplikacja Mi Home daje ponad 100 różnych pomysłów na przepisy do przygotowania na Mi Smart Air Fryer 3,5L3.



Dzięki Mi Smart Air Fryer 3.5L użytkownicy mogą nawet zaplanować gotowanie posiłku z wyprzedzeniem do 24 godzin. Otwiera to drzwi do wielu możliwości, czy to fermentacji jogurtu, czy suszenia karmy dla zwierząt. Jeśli masz zajęte ręce, komendy głosowe obsługiwane przez Google Assistant i Amazon Alexa mogą rozpocząć, wstrzymać lub sprawdzić pozostały czas gotowania4. Wyraźny wyświetlacz OLED wyświetla czas i temperaturę.



Mi Electric Scooter 3: Rozwiązania Xiaomi poprawiają zarówno życie, które prowadzimy w domu, jak i poza nim. Xiaomi jest liderem w dziedzinie mobilności na pierwszej i ostatniej mili. Sprzedało ponad 4 000 000 hulajnóg elektrycznych Xiaomi Mi Electric Scooter5 na całym świecie. Nowy Mi Electric Scooter 3 jest dostępny w dwóch kolorach: czarny Onyx Black i szary Gravity Grey. Ma również bardzo praktyczną, lekką obudowę oraz ulepszoną, składaną 3-stopniowo konstrukcję, dzięki czemu jest wygodny w przenoszeniu i zmieści się wszędzie tam, gdzie zmieści się klasyczny podręczny bagaż.



Osiąga prędkość do 25km/h na silniku o mocy maksymalnej 600 W. Mi Electric Scooter 3 z łatwością pokonuje podjazdy i wyboje podczas krótkich wycieczek po mieście. Ma również nowe funkcje bezpieczeństwa: regeneracyjny system przeciwpoślizgowy E-ABS i nowy tylny hamulec tarczowy z dwoma zaciskami.



Redmi Buds 3 Pro: to również towarzysze podróży. Mają aktywne wyciszanie szumów ANC i tryby filtrowania przepuszczające dźwięki ważne (np. alarmowe). Obsługują Bluetooth 5.2, co oznacza, że użytkownicy mogą przełączać się np. z oglądania wideo na laptopie na odbieranie połączeń na smartfonie, bez konieczności ponownego parowania urządzeń.



Redmi Buds 3 Pro pracują na bateriach do sześciu godzin lub do 28 godzin jeśli weźmiemy pod uwagę akumulator w etui. Po zaledwie 10 minutach ładowania w etui, słuchawki dają trzy godziny odtwarzania muzyki7. Redmi Buds 3 Pro obsługują również ładowanie bezprzewodowe.





Rekomendowane ceny urządzeń:

Mi Router AX9000 - 299 €uro

Mi 2K Gaming Monitor 27’’ - 449 €uro

Redmi Buds 3 Pro - 69.9 €uro

Mi Electric Scooter 3 - 449 €uro

Mi Smart Air Fryer 3.5L - 99 €uro



































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi