Xiaomi znów awansuje na liście Fortune Global 500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa Xiaomi zajęła 266 miejsce na ogłoszonej dziś liście 2022 Fortune Global 500. Globalna firma technologiczna, która jest trzecim największym na świecie producentem smartfonów, awansuje w zestawieniu już czwarty rok z rzędu. Xiaomi po raz pierwszy pojawiło się na liście Fortune Global 500 w 2019 roku na 468 miejscu, zaledwie dziewięć lat po założeniu firmy. Szybki rozwój sprawił, że Xiaomi rok do roku poprawiało swoją pozycję w rankingu: od 422 miejsca w 2020 roku i 338 ‒ w zeszłym. Zgodnie z danymi Fortune Magazine w ciągu czterech lat Xiaomi awansowało o ponad 200 miejsc, co czyni je najszybciej rosnącą chińską firmą technologiczną na liście.







W 2021 roku przychody i skorygowany zysk netto Xiaomi osiągnęły rekordowe poziomy. Całkowity przychód Grupy Xiaomi w 2021 roku osiągnął 328.3 mld RMB, co oznacza wzrost o 33.5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany zysk netto osiągnął w ubiegłym roku 22 mld RMB, co oznacza wzrost o 69.5% rok do roku. Przychody Grupy Xiaomi z rynków zagranicznych w 2021 roku wzrosły o 33.7% w stosunku do poprzedniego roku, stanowiąc 49.8% jej całkowitych przychodów. W pierwszym kwartale 2022 roku udział ten wzrósł do 51.1%.



Dzięki strategii „Smartphone × AIoT”, globalne dostawy smartfonów Xiaomi osiągnęły w 2021 roku rekordowy poziom. Produkty AIoT również były szybko się rozwijane, tworząc bogaty ekosystem urządzeń wokół smartfonów. Według Canalys, Xiaomi zajęło w 2021 roku w skali globalnej trzecie miejsce w branży smartfonów z udziałem w rynku 14.1%. Xiaomi zajęło pierwsze miejsce w sprzedaży smartfonów w 14 krajach, a w 62 jest w top 5 najczęściej wybieranych producentów tej kategorii. 31 stycznia 2021 roku ponad 434 miliony inteligentnych urządzeń było podłączonych do platformy Xiaomi (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów), co oznacza wzrost o 33.6% rok do roku. Liczba użytkowników MIUI osiągnęła 509 milionów, tym samym wzrosła o 28.4% w porównaniu z rokiem poprzednim.



W 2021 roku udział dostaw smartfonów high-endowych Xiaomi wzrósł do około 13%, niemal podwajając wynik z poprzedniego roku. Tymczasem Xiaomi nadal zwiększa swoje inwestycje w badania i rozwój. W 2021 roku wydatki Xiaomi na badania i rozwój wyniosły 13.2 mld RMB, co oznacza wzrost o 42.3% rok do roku. W ciągu najbliższych pięciu lat inwestycje Xiaomi w badania i rozwój mają przekroczyć 100 mld RMB. Do 31 marca 2022 r. włącznie firmie Xiaomi przyznano ponad 26 000 patentów, liczba jej globalnych zgłoszeń patentowych przekroczyła 53000.



Xiaomi zobowiązuje się do tworzenia wysokiej jakości produktów z uczciwymi cenami, aby każdy mógł cieszyć się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii.













Źródło: Info Prasowe / Xiaomi