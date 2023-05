Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku pojawiła się nowa ładowarka do laptopów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń ładowanych via USB - Xtorm Volt II 140W. Urządzenie bazuje na technologii GaN (tlenku galu), dzięki czemu jest kompaktowe, szybkie i wszechstronne – a dzięki trzem portom USB z powodzeniem może stać się jedyną ładowarką, jakiej potrzebowała będzie większość użytkowników. Wraz z nią na rynek trafiły również nowe kable USB Xtorm, przystosowane do sprawnego obsłużenia ładowania z tak wysoką mocą. Xtorm Volt II 140W obsługuje standard PD (Power Delivery) 3.1 z technologią Extended Power Range (EPR) – co oznacza, że urządzenie może stabilnie i szybko ładować wszelkie urządzenia zasilane via USB-C.







Maksymalna moc, którą mogą dostarczyć pojedyncze porty to odpowiednio, 140W (PD USB-C – pod warunkiem, że to będzie jedyny wykorzystywany port), 100W (PD USB-C) oraz 22,5W (Quick Charge 3.0 USB-A). Warto zaznaczyć, że przypadku zastosowania portu USB-C 140W, naładowanie typowego laptopa zasilanego via USB-C powinno potrwać zaledwie ok. 90 minut. W urządzeniach takich – z uwagi na wysoką moc – ważnym czynnikiem jest również bezpieczeństwo. Dlatego też w nowej ładowarce zastosowano cały zestaw funkcji zabezpieczających znanych z innych produktów Xtorm – dbają one o stabilność procesu ładowania, monitorują temperaturę i chronią przed przeładowaniem.



Ładowarka nie jest jedyną nowością Xtorm w ofercie K-Consult Sp. z o.o. – wraz z nią na rynek trafił kabel USB-C Xtorm Original 240W (dostępny w kolorze białym lub czarnym). Przewód jest w stanie bez problemu obsłużyć ładowanie prądem do 240W (obsługuje Power Delivery 3.1), ma 2 m długości i pokryty jest osłoną z plecionego nylonu, która zapewnia trwałość i elastyczność. Xtorm Original 240W świetnie sprawdzi się w duecie z ładowarką Xtorm Volt II 140W, gwarantując szybkie i bezpieczne ładowanie laptopów i urządzeń wymagających wysokiej mocy ładowania za pośrednictwem portu USB-C.



Nowości dostępne są w cenach:

Xtorm Volt II 140W – 579 PLN

Xtorm Original 240W - 199 PLN





























Źródło: Info Prasowe / Xtorm