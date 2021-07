Yumisu 2050X z innowacyjnymi podłokietnikami X-CROSS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Praca, spotkania, nauka, rozrywka - wszystkie te czynności wykonujemy bardzo często z jednego miejsca. Dlatego niezwykle ważne jest, aby podczas wielogodzinnego siedzenia, zapewnić naszemu ciału komfort i wygodę oraz upewnić się, że nie wpłynie to negatywnie na nasze zdrowie. Firma Yumisu wprowadziła właśnie na rynek nowy model fotela Yumisu 2050X, który w odpowiedzi na aktualną sytuację na świecie, wyposażony został w rewolucyjne podłokietniki X-CROSS, zapewniające odpowiednie wsparcie dla rąk i ramion użytkownika.







Fotel 2050X zaprojektowany został w taki sposób, aby idealnie wtapiać się w każde otoczenie, niezależnie, czy posłuży nam on do naszego domowego biura czy stanie się wyposażeniem centrum rozrywki. Smukła, elegancka i nowoczesna forma pasuje zarówno do profesjonalnego, jak i nieformalnego wystroju pomieszczenia. Dbałość o szczegóły i jakościowe wykończenie sprawią, że fotel 2050X na długi czas stanie się nieodłącznym towarzyszem codziennej pracy i zabawy.



Kubełkowy design fotela zapewnia odpowiednią pozycję użytkownikowi podczas wielogodzinnego siedzenia, odciążając kręgosłup i poprawiając komfort, a oddychający materiał minimalizuje ryzyko nadmiernego pocenia nawet w najgorętsze dni. Wygody dopełnia poduszka ISHIN, która dopasowuje się do pozycji szyi i dzięki piance memory foam zapamiętuje jej kształt. Do tego wytrzymały szkielet, na którym bazuje oparcie fotela, sprawia, że 2050X to jeden z najbardziej niezawodnych modeli na rynku.



Innowacyjne podłokietniki X-CROSS to zupełnie nowa jakość wśród foteli przeznaczonych do pracy i gamingu. Odpowiednie podparcie łokci stabilizuje ramiona i niweluje uczucie zmęczenia rąk. Ponadto, podłokietniki X-CROSS pozwalają na konfigurację pozycji w najwyższym stopniu dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aż 4 punkty regulacji, pozwolą na idealne dopasowanie wysokości, długości, rozstawu czy pozycji podłokietników. Siedzenie w fotelu Yumisu 2050X to szyty na miarę komfort, niezależnie od wykonywanej czynności.



Konstrukcja stelażu fotela gamingowego Yumisu 2050X została zbudowana ze stali niestopowej. Całość została wypełniona odlewem z zimnej pianki. Podstawa fotela została wzmocniona z aluminium, co stanowi gwarancję wytrzymałości i solidnego wykonania. Dzięki swojej budowie fotel wytrzyma obciążenie aż do 150 KG.



























Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR