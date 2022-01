Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited, globalny producent innowacyjnych kart graficznych i mini PC, wraz z otwarciem targów CES 2022 prezentuje nowości w swojej ofercie. Najnowszym uzupełnieniem rodziny kart graficznych z serii GeForce RTX 30, opartych o zaawansowaną architekturę NVIDIA Ampere, są modele ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC i 3050 Twin Edge. Zostały one wyposażone w system chłodzenia ZOTAC GAMING ICESTORM 2.0. Karta GeForce RTX 3050 zapewni wydajność i efektywność architektury NVIDIA Ampere większej liczbie graczy niż kiedykolwiek wcześniej. Jest ona wyposażona w rdzenie RT drugiej generacji do ray tracingu oraz rdzenie Tensor trzeciej generacji do DLSS i AI.







Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 cechuje się kompaktowymi rozmiarami - zaledwie 224,1 mm długości w konfiguracji z dwoma gniazdami. System chłodzenia składa się z szerokiego, aluminiowego radiatora sparowanego z miedzianymi ciepłowodami i dwoma 90-milimetrowymi wentylatorami o 11 łopatkach. Zapewnia to bardziej efektywne rozpraszanie ciepła. Karty posiadają również metalowy backplate dla większej wytrzymałości, a zaawansowane funkcje takie jak FREEZE Fan Stop i Active Fan Control umożliwiają cichsze i lepsze chłodzenie.



Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 oferuje najniższy pobór energii spośród kart z serii RTX 30, a jednocześnie, wykorzystując najnowsze technologie NVIDIA Ampere, zapewnia moc, której gracze potrzebują do płynnego działania większości nowych tytułów.



Seria kart ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 będzie dostępna od 27 stycznia 2022 roku.



















Źródło: Info Prasowe / ZOTAC