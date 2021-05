Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

ZOTAC Technology Limited wprowadza na rynek nową kartę graficzną ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm, stworzoną by wykorzystać pełen potencjał procesorów graficznych z serii GeForce RTX 30 napędzanych przez architekturę NVIDIA Ampere. Wyposażona fabrycznie w blok wodny z pełną pokrywą, ulepszone rdzenie RT i Tensor, nowe multiprocesory strumieniowe oraz superszybką pamięć, ArcticStorm oferuje najwydajniejsze chłodzenie dla najpotężniejszego procesora graficznego na świecie, zapewniając mu pełną moc.







ArcticStorm posiada cechy charakterystyczne dla nagradzanych projektów z serii AMP Holo, które czerpią inspiracje z futuryzmu, minimalizmu i gamingu. Blok wodny ozdobiony jest laserowo wytrawionymi wzorami i teksturą, aby nadać powierzchni głębi i podkreślić piękno designu w sposób dyskretny i elegancki. Ścieżka przepływu chłodziwa została tak zaprojektowana, aby objąć kluczowe komponenty, a niklowana miedziana płytka chłodząca styka się bezpośrednio z procesorem graficznym. W samym środku ścieżki przepływu znajduje się rdzeń z mikro kanalikami o średnicy 0,3 mm, aby zmaksymalizować odprowadzanie ciepła. Blok wodny z anodyzowanego aluminium obejmuje swoją powierzchnią całą długość płyty i styka się, poprzez wysokiej jakości podkładki termiczne, z kluczowymi komponentami, tj. GPU, pamięcią i VRM, aby zwiększyć transfer ciepła.



Blok wodny ArcticStorm wykorzystuje podwójny slot PCI, mierząc przy tym tylko 25.9 mm wysokości. Dzięki wymiarom mniejszym od slotu PCI możliwe jest elastyczne wykorzystanie karty nawet w bardziej kompaktowych projektach.



Konstrukcja 16+4 fazy zasilania oznacza, że żadna faza nie jest przeciążona i nie wytwarza zbyt dużo ciepła. Większa dystrybucja mocy zapewnia większą stabilność. Układ sterujący POWERBOOST gwarantuje również bieżącą regulację prądu i natychmiastową reakcję na skoki napięcia aby zredukować szumy falujące, zminimalizować wahania mocy i zwiększyć tolerancję na temperaturę, zapewniając tym samym długotrwałą wydajność i dodatkową stabilność.



Indywidualnie adresowalne diody LED RGB i dostępne tryby podświetlania obsługiwane przez system SPECTRA 2.0 sprawiają, że ArcticStorm świeci jeszcze wyraźniej. Skorzystaj z narzędzia FireStorm Utility, aby dostosować jasność i tryby oświetlenia w niezależnych strefach, zsynchronizować je lub stworzyć podświetlenie dopasowane do zewnętrznej listwy LED RGB poprzez 3-pinowe gniazdo RGB.



ArcticStorm wykorzystuje standardowe i najczęściej używane mocowania, a porty wlotu i wylotu G 1/4 na górze pozwalają na wygodną instalację i szeroki wybór kompatybilnego sprzętu do chłodzenia cieczą. W zestawie znajdują się dwa króćce uszczelniające do rur o średnicy wewnętrznej 10mm.



Ceny nie podano.





































Źródło: Info Prasowe / ZOTAC