ZOTAC GAMING ZONE – zaawansowany handheld do gier

ZOTAC GAMING z dumą ogłasza, że wyczekiwany gamingowy handheld klasy premium, ZOTAC GAMING ZONE, jest gotowy na przyjmowanie przedpremierowych zamówień w wybranych regionach. ZONE, który został po praz pierwszy zaprezentowany na COMPUTEX 2024, kładzie nacisk na wysokiej klasy sprzęt i zaawansowane sterowanie. Odwiedzający gamescom 2024, jedne z największych targów gier wideo odbywające się co roku w Kolonii w Niemczech, będą pierwszymi, którzy doświadczą emocji związanych z graniem na ZONE. ZOTAC GAMING ZONE to przenośny handheld oferujący najwyższej jakości sprzęt i zaawansowane funkcje sterowania, których gracze nie znajdą w innych tego typu urządzeniach.







ZOTAC GAMING ZONE jest napędzany procesorem AMD Ryzen 7 8840U, wydajnym układem graficznym z najnowocześniejszą architekturą Zen 4 i grafiką RDNA 3, która umożliwia granie nawet w tytuły AAA w natywnej rozdzielczości 1080p. Wraz z 16 GB pamięci LPDDR5X-7500 na pokładzie, ZONE zapewnia pełne spektrum wrażeń, jakie mogą zaoferować gry PC dzięki oszałamiającej grafice i wydajności. Gracze mogą również skorzystać z technologii AMD Fluid Motion Frames (FMF) i FidelityFX Super Resolution, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i immersję rozgrywki. Jeśli chodzi o pamięć masową, ZONE posiada pełnowymiarowy dysk SSD 2280 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 i czytnik kart microSD UHS-II.



ZOTAC GAMING ZONE jest wyposażony w wysokiej klasy 7-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w przypadku handheldów. Wyświetlacz AMOLED, dzięki głębokiej czerni i szerokiej gamie kolorów, zachwyci graczy niezrównaną jakością obrazu. Aby zwiększyć przewagę nad konkurencją, ekran oferuje również wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność do 800 nitów, zapewniając płynny obraz i krystalicznie czyste szczegóły.



ZAAWANSOWANE STEROWANIE

Wydajność sprzętu jest kluczowa dla konsol przenośnych, a dodatkowo ZOTAC GAMING ZONE podnosi poprzeczkę dzięki całemu zestawowi zaawansowanych opcji sterowania, które zwykle można znaleźć tylko w kontrolerach klasy premium.

- Sensory wykozystujące zjawisko Halla - Triggery i analogi wykorzystują czujniki hallotronowe, które zwiększają precyzję i zapobiegają dryftowi spowodowanemu zużyciem.

- 2-stopniowe regulowane spusty - Zaprojektowany z myślą o potrzebach współczesnych graczy, ZONE posiada 2-stopniowe regulowane spusty, dzięki czemu zapewnia profesjonalną rozgrywkę nawet w podróży. Za pomocą jednego przełącznika można błyskawicznie przełączyć się na spusty o krótkim skoku lub przejąć pełną kontrolę i korzystać z tradycyjnych spustów analogowych.

- Obrotowe pokrętła - Są chwile, gdy nie możemy oderwać rąk od gry i ZONE ma na to rozwiązanie. Pokrętła obrotowe wokół obu drążków analogowych umożliwiają graczom dostosowanie ustawień systemu za pomocą jednego ruchu.

- Zestaw dwóch trackpadów - Podwójne trackpady po obu stronach ZONE zapewniają alternatywny sposób sterowania pulpitem lub grania w ulubione tytuły PC wymagające użycia myszy bez dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Takie funkcje poprawiają wrażenia z gry i dają graczom przewagę w rozgrywce. Pełnowymiarowy gamepad, tylne podwójne przyciski makro, a także D-Pad wykorzystujący klikalne mikroprzełączniki zapewniają lepszy feedback.



ERGONOMIA

Oprócz dodatkowych przycisków, kształt ZOTAC GAMING ZONE został starannie przemyślany i zaprojektowany pod kątem stabilnego chwytu, który pozostanie wygodny przez wiele godzin ciągłego użytkowania. Ułożenie przycisków zostało opracowane w symetryczny sposób, co pozwala graczom na pewniejszy chwyt urządzenia w przeciwieństwie do przesuniętych układów innych kontrolerów.

- Dwa porty USB4 - Dwa pełnej prędkości porty USB4 są strategicznie rozmieszczone na górze i na dole urządzenia, co zapewnia większą elastyczność użytkowania. Umożliwiają przesyłanie dużych plików lub szybkie ładowanie przy użyciu wybranego złącza.

- Łączność - Dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 na pokładzie ZONE oferuje użytkownikom wysoką przepustowość i szybką łączność internetową do pobierania większych tytułów i grania z mniejszymi opóźnieniami oraz umożliwia korzystanie z dodatkowych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych Bluetooth. ZONE jest również wyposażony w przednią kamerę i mikrofon do prowadzenia rozmów wideo, a także przycisk z czytnikiem linii papilarnych, który obsługuje bezpieczne logowanie za pośrednictwem Windows Hello.

- Akcesoria - ZOTAC GAMING wprowadza również możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów, które rozszerzą zakres zastosowań handhelda: stację dokującą z bogatym wyborem portów i interfejsem dla dodatkowej szybkiej pamięci NVMe SSD, aby przekształcić handheld w pełnoprawny komputer stacjonarny oraz futerał z dodatkową przestrzenią do przechowywania, dzięki czemu gracze mogą udać się w podróż mając pewność, że ich ZONE będzie dobrze chroniony.



XBOX Game Pass

Aby umożliwić graczom natychmiastowe wejście do gry, każde urządzenie ZOTAC GAMING ZONE będzie dostarczane z bezpłatną miesięczną wersją próbną XBOX Game Pass. Odkryj kolejną pasję lub wróć do klasyki gier w ramach jednego członkostwa. Dzięki stale dodawanym nowym tytułom, zawsze będziesz miał w co grać.



DOSTĘPNOŚĆ ZOTAC GAMING ZONE

ZOTAC GAMING ZONE ZGC-G1A1W-01 jest już dostępny w przedsprzedaży u wybranych partnerów w konfiguracji z 16 GB pamięci LPDDR5X, 512 GB M.2 SSD i preinstalowanym systemem Windows 11 Home oraz z 2-letnią gwarancją w regionach EMEAI.

































