ZOTAC GAMING przedstawia serię kart graficznych GeForce RTX 5060

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology rozszerza swoją ofertę kart graficznych o nowe modele z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060. Nowa linia obejmuje modele RTX 5060 Ti (dostępne w wersjach z 16 GB i 8 GB pamięci) oraz RTX 5060, wszystkie wyposażone w ultraszybką pamięć GDDR7, wydajny system chłodzenia, elegancki design i kompaktowe obudowy kompatybilne z szeroką gamą konfiguracji. Karty graficzne GeForce RTX z serii 50, oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, oferują graczom i twórcom przełomowe możliwości. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej AI, zapewniają nowy poziom realizmu graficznego i wyjątkowe doświadczenia. Technologia NVIDIA DLSS 4 pozwala znacznie zwiększyć wydajność, błyskawicznie generować obrazy i rozwijać kreatywność z pomocą narzędzi NVIDIA Studio.







Dodatkowo, nowe karty oferują dostęp do mikrousług NVIDIA NIM – zaawansowanych modeli AI, które umożliwiają tworzenie inteligentnych asystentów, agentów oraz efektywnych przepływów pracy, zapewniając maksymalną wydajność na kompatybilnych systemach.



AMP

ZOTAC GAMING w wersji AMP to karta graficzna stworzona z myślą o graczach i twórcach, którzy oczekują maksymalnej wydajności i wyjątkowego stylu. Dzięki fabrycznemu podkręceniu, eleganckiemu wzornictwu oraz dwóm wentylatorom BladeLink, model ten oferuje potężne chłodzenie IceStorm 2.0 w kompaktowej, 2-slotowej obudowie. Stonowany design i zoptymalizowane rozmiary czynią AMP idealnym wyborem dla komputerów typu SFF (Small Form Factor).



TWIN EDGE (OC)

Modele Twin Edge i Twin Edge OC łączą kompaktową, 2-slotową konstrukcję z wydajnym systemem chłodzenia, znanym z serii AMP. To doskonały wybór dla użytkowników szukających mocnej karty graficznej o dyskretnym wyglądzie, idealnej do zastosowania w mniejszych obudowach gamingowych.



SOLO

Dla entuzjastów komputerów SFF, model ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO to najlepszy wybór. Jego ultrakompaktowa konstrukcja z jednym wentylatorem sprawia, że karta mieści się w aż 99% dostępnych na rynku obudów. Mimo najmniejszych rozmiarów w całej serii, SOLO oferuje taką samą imponującą wydajność jak większe modele.



Zasilanie – tylko jedno złącze 8-pin

Karty graficzne z serii GeForce RTX 5060 oferują imponującą wydajność przy zachowaniu niskich wymagań zasilania – wystarczy tylko jedno złącze PCIe 8-pin. Dzięki niższemu zapotrzebowaniu na moc, modernizacja komputera staje się łatwiejsza i bardziej dostępna – bez konieczności wymiany zasilacza lub innych komponentów.



Zaawansowane chłodzenie IceStorm 2.0

Wszystkie modele z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 korzystają z sprawdzonego systemu chłodzenia IceStorm 2.0, zaprojektowanego z myślą o najnowszych GPU. Długie radiatory, kompozytowe rurki cieplne i zoptymalizowany układ wentylacyjny zapewniają efektywne odprowadzanie ciepła i najwyższą wydajność pod obciążeniem.



Wentylatory BladeLink – precyzyjny przepływ powietrza

Zoptymalizowane wentylatory BladeLink łączą łopatki w jeden spójny układ, co pozwala skoncentrować strumień powietrza bezpośrednio na GPU. Ich sztywniejsza konstrukcja zapewnia większą trwałość i efektywność chłodzenia w długim okresie użytkowania.



Cicha praca i trwałość

Nowe karty oferują nie tylko lepsze chłodzenie, ale także ulepszenia konstrukcyjne, które realnie wpływają na komfort użytkowania. Metalowy backplate wzmacnia całą konstrukcję, a technologia FREEZE Fan Stop w wybranych modelach automatycznie zatrzymuje wentylatory przy niskim obciążeniu, zapewniając cichszą pracę i dłuższą żywotność.



FireStorm dla serii RTX 50

Nowa wersja narzędzia ZOTAC GAMING FireStorm Utility, stworzona dla kart GeForce RTX z serii 50, oferuje całkowicie przeprojektowany i intuicyjny interfejs, który ułatwia dostrajanie parametrów GPU. Oprogramowanie umożliwia pełną kontrolę nad prędkością zegara, częstotliwością pamięci, napięciem, pracą wentylatorów oraz ustawieniami ich krzywej działania.



Gwarancja

Wszystkie modele ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 objęte są 3-letnią gwarancją na terenie regionu EMEAI, z możliwością przedłużenia do 5 lat po zarejestrowaniu produktu.



Dostępność

Modele z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti będą dostępne od 16 kwietnia 2025 roku, od godziny 15:00. Karty GeForce RTX 5060 pojawią się w sprzedaży w późniejszym terminie, a dokładna data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.



























źródło: Info Prasowe - ZOTAC