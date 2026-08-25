ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ZOTAC Technology oficjalnie wprowadza dziś na rynek kartę ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition, aby uczcić 20. rocznicę powstania marki ZOTAC. Seria kart ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 opiera się na architekturze NVIDIA Blackwell, zapewniając graczom i twórcom przełomowe możliwości. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej w zakresie sztucznej inteligencji seria RTX 50 zapewnia nowe wrażenia i grafikę na zupełnie nowym poziomie. Zwiększ wydajność dzięki technologii NVIDIA DLSS 4.5, generuj obrazy z niespotykaną dotąd prędkością i uwolnij swoją kreatywność dzięki NVIDIA Studio. Ponadto uzyskaj dostęp do mikrousług NVIDIA NIM – najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji, które pozwalają entuzjastom i programistom tworzyć asystentów AI, agentów i przepływy pracy o najwyższej wydajności na systemach obsługujących NIM.







Z okazji 20. rocznicy powstania marki ZOTAC firma wybrała kartę graficzną ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC, powszechnie cenioną za estetyczny wygląd i wysoką wydajność, i nadała jej specjalną powłokę lakierniczą, która sprawia, że jest ona naprawdę wyjątkowa.



Wykończenie w kolorze tytanu

Zainspirowana wytrzymałością tytanu i jego naturalną odpornością na trudne warunki, dzięki której wytrzymuje próbę czasu, karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition charakteryzuje się piękną, ekskluzywną kolorystyką tytanową, która doskonale uzupełnia zaangażowanie firmy ZOTAC w dostarczanie kart graficznych o bezkompromisowej wydajności, rewolucyjnych rozwiązaniach chłodzących i niezrównanej trwałości. W zestawie specjalna magnetyczna płyta tylna i podstawka pod kartę graficzną ZOTAC GAMING DUO ARGB.



Zainspirowana wytrzymałością tytanu i jego naturalną odpornością na trudne warunki, dzięki której wytrzymuje próbę czasu, karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition charakteryzuje się piękną, ekskluzywną kolorystyką tytanową, która doskonale uzupełnia zaangażowanie firmy ZOTAC w dostarczanie kart graficznych o bezkompromisowej wydajności, rewolucyjnych rozwiązaniach chłodzących i niezrównanej trwałości.



SOLIDny wydajnościowiec

Dzięki flagowym technologiom chłodzenia i konstrukcji SOLID CORE OC to wysokowydajny model w minimalistycznej, ekskluzywnej obudowie. Priorytetem są wydajność i trwałość, które zapewniają potężne wentylatory, radiator o długości karty oraz solidne wzmocnienia konstrukcji. Dzięki temu karta zapewnia maksymalną wydajność w grach i przyspiesza procesy twórcze, co czyni SOLID CORE OC najlepszym wyborem dla wymagających graczy na całym świecie.



ICESTORM 3.0

System chłodzenia IceStorm 3.0 to najskuteczniejszy jak dotąd system chłodzenia procesorów graficznych firmy ZOTAC GAMING. Dzięki komorze parowej większej nawet o 34% w porównaniu z poprzednią generacją, wysokowydajnym wentylatorom chłodzącym, 6 rurkom cieplnym z kompozytu miedzianego oraz aluminiowemu radiatorowi na całej długości, IceStorm 3.0 pozwala procesorom graficznym osiągać maksymalną wydajność, zapewniając jednocześnie ich chłodzenie nawet pod obciążeniem.



Wentylatory BladeLink

Dzięki połączonym ze sobą łopatkom wentylatory BladeLink obracają się z większą siłą, ciszej i stabilniej niż wentylatory o konwencjonalnej konstrukcji, zapewniając skupiony i równomierny strumień powietrza, który chłodzi procesor graficzny z maksymalną wydajnością. Wentylatory BladeLink mają również sztywniejszą konstrukcję, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość podczas ciągłej pracy.



Ulepszenia złącza 12V-2x6

Model SOLID CORE OC wyposażono w udoskonalone złącze 12V-2x6, które zwiększa bezpieczeństwo zasilania. Zastosowano diodę ostrzegawczą uniemożliwiającą uruchomienie karty graficznej, jeśli przewód nie został prawidłowo podłączony, a także styki pokryte warstwą złota o grubości 5 µm, zapewniające lepszą odporność na korozję i wyższą przewodność elektryczną.



SPECTRA

Dedykowany system podświetlenia SPECTRA RGB w kartach graficznych ZOTAC GAMING zapewnia żywe kolory, które wzbogacają atmosferę gry.



DOSTĘPNOŚĆ

Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition, jest ściśle limitowana. W Polsce ta specjalna edycja, jest już dostępna wyłącznie w x-kom.pl.

































źródło: Info Prasowe - ZOTAC