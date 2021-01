ZOTAC MAGNUS ONE z nową kartą graficzną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology przedstawia nowy, kompaktowy komputer z Serii E – MAGNUS ONE. Charakteryzuje się on wysoką wydajnością i wszechstronnymi możliwościami, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Wysokiej klasy podzespoły zostały zamknięte w obudowie o pojemności 8.3 litra, aby dostarczyć niezwykłych wrażeń podczas gry oraz codziennej pracy. MAGNUS ONE debiutuje wraz z otwarciem targów CES 2021. Całkowicie nowa, pionowa konstrukcja, wyposażona w stacjonarny procesor graficzny ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Series, zapewniający ogromną wydajność w grach.







To pierwszy komputer ZBOX Mini PC wyposażony w kartę graficzną serii GeForce RTX 30 dla komputerów stacjonarnych, opartą o technologię rdzeni Ray Tracing drugiej generacji i rdzeni Tensor, zapewniających rozgrywkę w najwyższej jakości. Sprzęt napędza procesor Intel Core i7, umożliwia rozbudowę pamięci i przestrzeni dyskowej oraz oferuje rozbudowane opcje komunikacji.



Minimalistyczny, szykowny design MAGNUS ONE, charakterystyczny dla modeli ZBOX o kompaktowych rozmiarach 8,3 litra, mieści w sobie wewnętrzny zasilacz 500W 80+ Platinum. Niewielkie rozmiary tego modelu pozwalają cieszyć się większą ilością miejsca na biurku. MAGNUS ONE charakteryzuje się również konstrukcją ułatwiającą rozbudowę. Wystarczy odkręcić dwie tylne śruby i zdjąć górną pokrywę oraz panele boczne, aby uzyskać szybki dostęp do elementów wewnętrznych w celu rozbudowy pamięci SO-DIMM, pamięci Optane, dysku SSD M.2 lub 2,5-calowego dysku twardego / SSD.



Nowy MAGNUS ONE korzysta z procesora Intel Core i7 dziesiątej generacji, wyposażonego w 8 rdzeni i funkcję Hyper-Threading, która zapewnia bardzo wydajną wielowątkową pracę. Przekłada się to na jeszcze szybsze tworzenie treści i wyższą wydajność w grach.



MAGNUS ONE jest wyposażony w stacjonarną kartę graficzną ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070, opartą na architekturze NVIDIA Ampere, a więc drugiej generacji NVIDIA GeForce RTX. Zapewnia ona akcelerację GPU i wyższą wydajność w szerokiej gamie obsługiwanych aplikacji oraz obsługuje najnowsze technologie, w tym Ray Tracing drugiej generacji i DLSS.



MAGNUS ONE wyposażony jest w opcje komunikacyjne wysokiej jakości i szeroki wachlarz możliwości rozbudowy, w tym jeden HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a dla konfiguracji z wieloma wyświetlaczami do 4 wyświetlaczy włącznie. Model posiada również cztery porty USB 3.1 Gen2, cztery porty USB 3.0 (jeden typu C), a także najnowszy Bluetooth 5, łączność Wi-Fi 6 z chipsetem Killer AX1650 oraz obsługę dwóch sieci LAN, w tym jednej Gigabit LAN i jednej 2,5 Gb/s Port Killer E3000 do zadań wymagających większej przepustowości.



Począwszy od premiery nowego ZBOX MAGNUS ONE Mini PC oraz dla wszystkich kolejnych wersji ZOTAC ZBOX Mini PC standardowa gwarancja zostanie wydłużona z 2 do 3 lat. Klienci z regionów Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii są uprawnieni do tej nowo przedłużonej 3-letniej gwarancji na każdy zakup ZBOX MAGNUS ONE oraz dodatkowej 2-letniej rozszerzonej gwarancji, rejestrując produkt online w ciągu 28 dni od zakupu na stronie internetowej ZOTAC.





























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC