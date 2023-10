ZOTAC NVIDIA Jetson - platformy oparte na architekturze ARM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Sztuczna inteligencja napędza przewagę konkurencyjną – od automatyzacji procesów biznesowych i uzyskiwania informacji poprzez analizę danych, po angażowanie klientów i pracowników. NVIDIA Jetson to wiodąca na świecie platforma do maszyn autonomicznych i innych zastosowań systemów wbudowanych. Obejmuje moduły Jetson, które są niewielkimi komputerami o wysokiej wydajności, pakiet SDK NVIDIA JetPack akcelerujący oprogramowanie oraz ekosystem z czujnikami, pakietami SDK, usługami i produktami, które przyspieszają opracowywanie rozwiązań. Moduły Jetson są kompatybilne z oprogramowaniem SI i natywnymi dla chmury przepływami pracy, wykorzystywanymi na innych platformach NVIDIA. Zapewniają wydajność i energooszczędność, których potrzebują klienci do tworzenia programowalnych maszyn autonomicznych.







SKALOWALNE, ELASTYCZNE WBUDOWANE ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE

Każdy komputer NVIDIA Jetson to kompletny moduł typu „System on Module” (SOM), obejmujący układ GPU, procesor, pamięć, systemy zarządzania energią, szybkie interfejsy komunikacyjne i wiele innych. Moduły te są dostępne w szerokim zakresie wariantów wydajności, energooszczędności i formatów, dzięki czemu klienci mogą wykorzystywać je we wszystkich branżach. Partnerzy ekosystemu Jetson zapewniają oprogramowanie, usługi projektowania sprzętu i gotowe kompatybilne produkty, od płyt bazowych po pełne systemy, dzięki czemu możesz szybciej wprowadzać na rynek rozwiązania oparte na wbudowanych systemach i urządzeniach brzegowych, wykorzystujących SI.



ZBOX PRO NVIDIA JETSON SERIES ARM-BASED EDGE COMPUTING

Linia Mini PC ZBOX PRO jest serią produktów, która została stworzona z myślą o bardziej rygorystycznych wymaganiach. Dzisiaj, ZOTAC wprowadza nową kategorię produktów do swojego portfolio. Zasilane przez NVIDIA Jetson System-on-Module (SoM), seria ZBOX PRO Jetson to ekonomiczne, niewielkie jednostki obliczeniowe AI Edge zoptymalizowane pod kątem wydajności energetycznej i pracy 24/7. Zasilane przez wiodącą na świecie platformę do obliczeń brzegowych AI, te oparte na ARM rozwiązania są kompatybilne z wieloma czujnikami, usługami i produktami, przyspieszając opracowywanie i wdrażanie aplikacji IoT, a także zapewniając ekonomiczne rozwiązanie dla digital signage.



Linia oparta na architekturze ARM obejmuje układy NVIDIA Jetson Nano, Jetson Orin Nano lub Jetson Orin NX SoM, które są w stanie wykonać do 100 bilionów operacji na sekundę (TOPS) dla procesorów AI. Jednostki te są również wyposażone w zintegrowane mechanizmy nadzoru sprzętowego, zapewniające czas pracy bez przestojów, a także obsługę szybkich interfejsów klasy przemysłowej dla czujników lub innych urządzeń peryferyjnych.



Kluczowe cechy serii:

- NVIDIA Jetson nano, Orin Nano i Orin NX System-on-Module (SoM)

- Niska wydajność energetyczna przy wysokiej wydajności przetwarzania AI

- Do 100 bilionów operacji na sekundę

- Kompaktowy rozmiar, trwała metalowa obudowa

- Możliwość zasilania przez sieć Ethernet (PoE)

- Długi cykl życia zasilania i zwiększona dostępność

- Konstrukcje chłodzone pasywnie



DOSTĘPNOŚĆ

Linia ZBOX Pro składająca się z 5 modeli - ZBOX PRO JETSONE-N4, ZBOX PRO JETSONE-ON4, ZBOX PRO JETSONE-ON8, ZBOX PRO JETSONE-OX8 i ZBOX PRO JETSONE-OX16 - jest dostępna na żądanie. Aby złożyć zamówienie lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z ZOTAC za pośrednictwem opcji kontaktowych na stronie ZOTAC.com.

































Źródło: Info Prasowe - ZOTAC