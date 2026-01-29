ZOTAC Raspberry Pi CM5 o największej liczbie funkcji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ZOTAC Technology zamierza zaprezentować podczas targów ISE 2026 komputer CM5-PICO, najmniejszy i najbardziej funkcjonalny komputer na świecie, oparty na platformie Raspberry Pi CM5, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w ekstremalnie ograniczonych przestrzeniach. Targi ISE 2026 odbędą się w dniach 3–6 lutego w Fira de Barcelona Gran Via w Barcelonie w Hiszpanii. Podczas targów firma ZOTAC zaprezentuje różne rozwiązania przemysłowe oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone do konkretnych zastosowań w zakresie integracji systemów i AV. Oprócz mini komputerów ZBOX PRO klasy przemysłowej i wbudowanych procesorów graficznych MxM, firma ZOTAC zaprezentuje również komputer CM5-PICO oparty na Raspberry Pi CM5.







CM5-PICO, oparty na wiodącym module obliczeniowym Raspberry Pi Compute Module 5, zapewnia potężne możliwości przechowywania danych, elastyczne formaty, wytrzymałość na poziomie przemysłowym oraz dostępność do stycznia 2036 r. W przeciwieństwie do większości systemów opartych na CM5 z ograniczonymi możliwościami wejścia/wyjścia, CM5-PICO wyróżnia się kompleksową łącznością, kompaktową konstrukcją i zoptymalizowanym systemem termicznym, zapewniając doskonałe, gotowe do użycia rozwiązanie do różnorodnych zastosowań przemysłowych.



Cichy, niezawodny

Zgodnie z reputacją firmy ZOTAC jako producenta solidnych, kompaktowych konstrukcji, CM5-PICO ma wymiary zaledwie 114.8 x 76 x 31.0 mm. Jego aluminiowa obudowa wykorzystuje ciche chłodzenie pasywne bez ruchomych części, zapewniając niezawodną pracę przez całą dobę w każdych warunkach.



Pełen zakres wejść/wyjść

W porównaniu z konkurencyjnymi produktami o podobnych rozmiarach, urządzenie posiada dwa pełnowymiarowe wyjścia 4K HDMI, Gigabit LAN, dwa porty USB 3.2 i USB-C — idealne do cyfrowych oznakowań, profesjonalnych kiosków, przemysłowych bram IoT, Edge AI, wizji komputerowej i wielu innych zastosowań.



Elastyczność zastosowań

Płytka CM5-PICO jest wyposażona w standardowe 40-pinowe złącze Raspberry Pi HAT, RS232, podwójne złącze CSI-2 oraz złącze wentylatora. Obsługuje jeden moduł Key-M 2280 i jeden moduł Key-B 3024 poprzez PCIe, umożliwiając stosowanie szybkich dysków SSD NVMe, modułów komórkowych 4G/5G lub dedykowanych dodatkowych procesorów NPU do wnioskowania AI — wszystko to bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez urządzenie.



Odwiedź nas na targach ISE 2026

Zapraszamy do zapoznania się z płytką CM5-PICO i pełną gamą rozwiązań przemysłowych firmy ZOTAC na stoisku 4C700 w hali 4 na targach Fira de Barcelona Gran Via.





















źródło: Info Prasowe - zo