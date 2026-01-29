Huawei zaprasza na Dni Serwisowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Użytkownicy urządzeń Huawei ponownie mogą skorzystać z popularnych „Dni Serwisowych”. W 2026 roku akcja powraca, obejmując smartfony, tablety, laptopy, smartwatche i słuchawki marki. Na klientów czekają zniżki, darmowe usługi i profesjonalne wsparcie techniczne w autoryzowanych centrach Huawei w 5 polskich miastach. „Dni Serwisowe Huawei” to całoroczna akcja skierowana do użytkowników urządzeń marki, którzy chcą utrzymać swój sprzęt w doskonałej kondycji. W 2026 roku wydarzenie odbywa się co miesiąc – w ostatnią środę, czwartek i piątek miesiąca – w Autoryzowanych Centrach Serwisowych Huawei w Gdyni, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.







W tych dniach klienci mogą skorzystać z rabatu na naprawy pozagwarancyjne smartfonów, tabletów, laptopów i smartwatchy Huawei. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. Na uczestników „Dni Serwisowych” czekają również bezpłatne benefity – m.in. folia ochronna na wyświetlacz smartfona lub zegarka, wymiana silikonowych nakładek do słuchawek, a także profesjonalne czyszczenie laptopa i dodatkowa zniżka na wymianę dysku SSD.



Akcja trwa od stycznia do grudnia 2026 roku. Najbliższe okazje, żeby skorzystać z „Dni Serwisowych” to 28-30 stycznia oraz 25-27 lutego. Szczegółowy harmonogram oraz lista Autoryzowanych Centrów Serwisowych objętych promocją dostępne są na stronie: consumer.huawei.com/pl/support/service-day/.











źródło: Info Prasowe - HUAWEI