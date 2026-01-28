Pendrive Kingston IronKey Keypad 200

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe ogłasza, że jego wielokrotnie nagradzana, szyfrowana sprzętowo pamięć flash USB Kingston IronKey Keypad 200 otrzymała certyfikat NIST FIPS 140-3 Level 3. Kingston IronKey Keypad 200 to, w zależności od wariantu, pendrive ze złączem USB-A lub USB-C. Wyposażono je we wbudowaną klawiaturę, dzięki czemu są niezależne od systemu operacyjnego. Można ich używać na platformach Windows i macOS, a także Linux, ChromeOS, iOS i Android. Nośniki te sprawdzą się jako szyfrowana pamięć masowa do zabezpieczania oprogramowania ładowanego lub zgrywanego z urządzeń medycznych, naukowych czy przemysłowych.







Certyfikacja NIST

Dla firm odpowiedzialnych za infrastrukturę technologii operacyjnych NIST zaleca podniesienie poziomu bezpieczeństwa pamięci USB poprzez wytyczne Special Publication (SP) 1334.

National Institute of Standards and Technology (NIST) wyznacza globalny standard ochrony danych i szyfrowania w ramach Federalnych Standardów Przetwarzania Informacji (FIPS), które są wykorzystywane przez rząd Stanów Zjednoczonych i ich siły zbrojne. Choć standard FIPS wywodzi się z USA, cieszy się szerokim zaufaniem w całej Europie jako gwarancja wysokiego poziomu zabezpieczeń kryptograficznych, wpisując się w oczekiwania UE i Wielkiej Brytanii oraz uzupełniając ramy oparte na Wspólnych Kryteriach, takie jak EUCC, i wspierając wysoki poziom ochrony danych na rynkach europejskich. FIPS 140-3 Level 3 to najnowszy standard walidacji sprzętu kryptograficznego definiowany przez cztery poziomy zabezpieczeń. Pendrive’y Keypad 200 firmy Kingston są certyfikowane na poziomie 3, który wymaga:

• fizycznej odporności na manipulację,

• uwierzytelniania opartego na tożsamości,

• szyfrowanej obsługi kluczy prywatnych,

• separacji kluczowych interfejsów bezpieczeństwa,

• ochrony przed nieprawidłowym napięciem lub temperaturą.



Zgodność jest potwierdzana poprzez rygorystyczne testy prowadzone przez laboratoria akredytowane przez NIST, a ostateczny certyfikat przyznawany jest po weryfikacji przez ekspertów NIST.



Dwa kody PIN

Pendrive’y z serii KP200 pozwalają na ustawienie dwóch kodów PIN – administratora i użytkownika – co zapewnia alternatywny sposób dostępu do dysku w przypadku zapomnienia jednego z kodów PIN. Wśród innych zaawansowanych funkcji znajduje się możliwość ustawienia przez administratora globalnego trybu tylko do odczytu, obowiązującego do czasu zresetowania, lub trybu tylko do odczytu dla danej sesji, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian na dysku czy zapis złośliwego oprogramowania w niezaufanych systemach lub na nieznanych urządzeniach. Seria KP200 jest również pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z normą IP681. Nośniki z serii KP200 można personalizować w ramach programu Co-Logo. Są one dostępne ze złączami USB Type-A i USB Type-C2 w pojemnościach do 512 GB3 i obejmuje je 3-letnia gwarancja oraz bezpłatne wsparcie techniczne.

































źródło: Info Prasowe - Kingston