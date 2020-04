ZOWIE XL2546S - monitor dla e-sportowców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOWIE to marka należąca do firmy BenQ, stworzona głównie z myślą o graczach w świecie e-sportu. Tym razem pod jej logo zobaczymy nowy model 25-calowego monitora o oznaczeniu XL2546S. Producent podkreśla, że stworzono go z myślą o graczach lubujących się w tytułach First-Person-Shooter (FPS), gdzie dynamika ruchu na ekranie, jest bardzo duża. Matryca TN pracująca w natywnej rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 punktów), otrzymała odświeżanie 240 Hz oraz technologię Dynamic Accuracy Plus (DyAc+), która wyostrza ruchome obrazy, redukując efekt rozmycia detali. Ceny nie podano, ale seria ta nie należy do tanich...































Źródło: TechPowerUP