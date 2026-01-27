ZTE G5 MAX WiFi - rewolucyjny router 5G ODU ze Snapdragonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE prezentuje G5 MAX WiFi – unikatowy zewnętrzny router ODU. Model ten wyróżnia się stabilnym Internetem 5G-A, dzięki chipsetowi Qualcomm Snapdragon X72 oraz wbudowanym modułem WiFi7, za sprawą którego połączenie z jednostką IDU może odbywać się bezprzewodowo. ZTE prezentuje G5 MAX WiFi – unikatowy zewnętrzny router ODU. Model ten wyróżnia się stabilnym Internetem 5G-A, dzięki chipsetowi Qualcomm Snapdragon X72 oraz wbudowanym modułem WiFi7, za sprawą którego połączenie z jednostką IDU może odbywać się bezprzewodowo.







Za sprawą wsparcia technologii Mesh, router zewnętrzny może być łączony z jednostką wewnętrzną bezprzewodowo. Nie ma więc potrzeby przebijania ściany, czy przeprowadzania kabla pomiędzy oknem, a jego ramą. Wystarczy podłączyć router do zasilania na zewnątrz domu, a następnie sparować go z IDU. W przypadku mniejszych lokali lub przestrzeni otwartych, ZTE G5 MAX WiFi jest rozwiązaniem nie wymagającym podłączania routera wewnętrznego. Za sprawą obecności złącza Ethernet 2.5 G z obsługą zasilania PoE można oczywiście podłączyć też urządzenie w tradycyjny sposób.



Internet bez granic – moc 5G-A w Twoim domu

ZTE G5 Max WiFi, dzięki zaawansowanemu chipsetowi Qualcomm Snapdragon X72 i wsparcia dla technologii 5G Advanced, oferuje błyskawiczne połączenia oraz niezwykle płynną transmisję danych z transferami sięgającymi nawet 3 Gb/s. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, oglądasz filmy w 8K, czy grasz online – router utrzymuje wysoką prędkość i niezawodność.



Inteligentne i potężne anteny

Router ZTE G5 Max WiFi wyposażony jest w 14 wbudowanych anten o zysku do 13 dBi oraz szeroki kąt recepcji sygnału 110°, które gwarantują stabilne i szybkie połączenie komórkowe. To idealne rozwiązanie zarówno lokalizacji miejskich, jak i tych położonych w oddaleniu od zabudowań i nadajników operatorów. Najnowszy algorytm AI Antenna 5.0 automatycznie optymalizuje pracą anten. Dzięki temu urządzenie samo „uczy się” Twojego otoczenia i dopasowuje moc transmisji, by zawsze zapewniać maksymalną wydajność – bez konieczności ręcznej konfiguracji.



Gotowy na każdą pogodę – wytrzymała konstrukcja IP67

Deszcz, kurz, mróz, upał – ZTE G5 Max WiFi sprosta codziennym wyzwaniom, niezależnie od pory roku. Jego solidna, wodoszczelna obudowa IP67 skutecznie chroni urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi.



Nowy standard routerów ODU

ZTE G5 Max WiFi otwiera zupełnie nowe możliwości i maksymalnie upraszcza montaż. Szybkość i stabilność połączenia 5G-A, przy ominięciu przeszkód w postaci ścian i ich zbrojenia, stawia tego typu routery na pozycji realnej alternatywy dla Internetu światłowodowego. Unikając komplikacji związanych z montażem, ZTE G5 Max WiFi jest spełnieniem wszystkich potrzeb użytkowników szukających najwyższej jakości połączenia na własnych warunkach.



Router ZTE G5 Max WiFi (MC7523) kosztuje 1499 PLN i jest do kupienia na ZTEshop.pl. Już niedługo pojawi się również w ofercie Media Expert, Komputronik, RTV Euro AGD, Media Markt, X-Kom, NeoNet, Electro.pl, OleOle, Avans.





















źródło: Info Prasowe - ZTE