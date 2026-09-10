ZTE G5 Ultra+ 5G - router FWA z procesorem Qualcomm Snapdragon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski oddział ZTE rozszerza swoją ofertę stacjonarnych routerów 5G o model ZTE G5 Ultra+ 5G (MC8531). Urządzenie to wyróżnia zastosowanie najpotężniejszego chipsetu Qualcomm Snapdragon X75 5G, którego obecność zapewnia szybką i stabilną obsługę sieci 5G, dzięki zaawansowanym technologiom AI, a także wsparciem dla nadchodzącego 5G-Advanced. ZTE G5 Ultra+ 5G (MC8531) odróżnia od standardowej wersji G5 Ultra przede wszystkim chipset Qualcomm Snapdragon X75 5G ze wsparciem dla standardów 5G-Advanced, a także zaawansowanych technologii AI. Router przygotowany jest w tan sposób na usprawnienia infrastruktury sieci operatorskich, które dopiero są wdrażane. To bardzo ważne, żeby decydując się na nowy, topowy router, konsument miał pewność, że jego konfiguracja sprzętowa pozwoli na osiąganie najlepszych możliwych efektów przez wiele następnych lat.







Drugim filarem urządzenia jest potężne Wi-Fi 7 BE19000. Dzięki pracy w trzech pasmach – 2.4, 5 i 6 GHz – oraz wykorzystaniu technologii Multi-Link Operation i kanałów o szerokości do 320 MHz router osiąga łączną przepustowość nawet 19000 Mb/s i pozwala na jednoczesne podłączenie do 384 urządzeń. Tak wysoka wydajność ma szczególne znaczenie w wymagających scenariuszach, gdy z sieci korzysta jednocześnie ponad 100 urządzeń, intensywnie przesyłających duże ilości danych – podczas streamingu w wysokiej jakości, grania online czy transferu dużych plików. Nawet przy wykorzystaniu połączonej przepustowości dwóch źródeł Internetu – 5G oraz dodatkowego łącza podłączonego przez WAN – Wi-Fi 7 BE19000 zapewnia wysoką przepustowość, stabilność połączeń i płynne działanie sieci bez odczuwalnych spowolnień.



5G-Advanced i prędkość do 4.29 Gb/s

Jedną z najważniejszych cech ZTE G5 Ultra+ 5G (MC8531) jest obsługa 5G-Advanced. Wraz z agregacją 4CC, router może osiągać prędkość pobierania sięgającą nawet 4,29 Gb/s. Takie możliwości pozwalają wykorzystać sieć komórkową jako główne łącze internetowe w domu lub biurze. Za wysoką wydajność odpowiada również zastosowanie architektury 4×4 MIMO zarówno po stronie 5G, jak i WLAN. W praktyce oznacza to możliwość komfortowego korzystania z wymagających usług sieciowych, takich jak streaming 4K, konferencje online, przesyłanie dużych plików czy gry w chmurze.



Potężne anteny zarządzane przez AI to lepszy zasięg

ZTE wyposażyło G5 Ultra 5G (MC8531) w wydajny system antenowy o zysku sięgającym 13 dB, przeznaczony do obsługi średnich i wysokich pasm wykorzystywanych przez sieci 5G. Wspierany przez inteligentny algorytm zarządzania antenami, pozwala skuteczniej wykorzystać dostępny sygnał, zapewniając do 20% wyższą szybkość transmisji w warunkach słabego zasięgu oraz do 25% szerszy zakres jego odbioru. Jeśli w danej lokalizacji sygnał operatora nadal okaże się niewystarczający, użytkownik może skorzystać z dwóch złączy TS-9 i podłączyć zewnętrzne anteny 5G.2,5 Gb/s po kablu i EasyMesh.



ZTE G5 Ultra+ 5G (MC8531) nie ogranicza się wyłącznie do połączeń bezprzewodowych. Router wyposażono w dwa ultraszybkie porty 2.5G – WAN/LAN oraz LAN. Dzięki temu może współpracować także z szybkimi połączeniami przewodowymi i urządzeniami wyposażonymi w karty sieciowe 2.5 Gb/s. Podkreślenia również wymaga obecność technologii hybrydowego łączenia przepustowości dwóch źródeł Internetu – w tym trybie użytkownik może cieszyć się sumaryczną szybkością połączeń zapewnianych przez kartę SIM oraz router podłączony do portu WAN w ZTE G5 Ultra+ (np. światłowodowy lub drugi router 5G z kartą innego operatora). Urządzenie jest również kompatybilne z EasyMesh, dzięki czemu możliwe jest stworzenie większej sieci Wi-Fi obejmującej również oddalone pomieszczenia w bardzo dużych budynkach, w których sygnał z głównego routera jest słabszy.



Intuicyjna obsługa i zaawansowane funkcje

ZTE G5 Ultra+ 5G zarządzany może być przez interfejs w przeglądarce internetowej, w którym dostępne są wszystkie zaawansowane funkcje lub aplikację na smartfon i tablet Smart Life. Producent zadbał również o funkcję NFC. Posiadacze smartfonów z Androidem mogą dzięki niej szybko połączyć się z siecią Wi-Fi, zbliżając telefon do routera, bez konieczności ręcznego wpisywania hasła.



ZTE G5 Ultra+ 5G – dla kogo?

Nowy router ZTE jest skierowany przede wszystkim do najbardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują najbardziej zaawansowanych rozwiązań oraz nie dopuszczają w tym zakresie żadnych kompromisów.



Produkt jest chwilowo dostępny wyłącznie w Media Expert, ale w niedługiej przyszłości pojawi się w innych sklepach partnerskich. Nowy router ZTE G5 Ultra+ 5G kosztuje 1699 PLN.

















źródło: Info Prasowe - ZTE