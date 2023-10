ZTE MF79U - mobilne Wi-Fi w samochodzie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyobraźcie sobie taką sytuację: rodzice jadą z dziećmi samochodem. Podróż trwa kilka godzin. Dzieci siedzą z tyłu i się nudzą: marudzą i kłócą się ze sobą. Atmosfera w aucie robi się gorąca. Rodzice próbują załagodzić sytuację, dając im smartfon lub tablet, ale wkrótce kończy się transfer danych i dzieci płaczą, ponieważ nie mogą obejrzeć filmu… Brzmi znajomo? A przecież ta podróż mogłaby przebiegać w spokojniejszej atmosferze, gdyby tylko w samochodzie był mobilny router ZTE MF79U, który zapewniłby pasażerom dostęp do Wi-Fi w czasie jazdy.







Szybkość i łatwość w obsłudze

Router ZTE MF79U pozwala na łączenie się z Internetem w technologii LTE, zapewniając transmisję danych z prędkością nawet do 150 Mb/s (przy pobieraniu) oraz 50 Mb/s (przy wysyłaniu). Jego obsługa jest banalnie prosta. Wystarczy tylko umieścić w nim kartę Micro SIM i podłączyć do dowolnego zasilania przez USB. Urządzenie umożliwia stworzenie lokalnego bezprzewodowego hot spotu WiFi, obsługującego do 8 urządzeń jednocześnie – sprawdzi się nawet podczas podróży większej ilości osób. Dzięki funkcji Plug and Play modem można podłączyć do wolnego portu USB komputera i błyskawicznie cieszyć się dostępem do sieci. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w dwa złącza dla zewnętrznych anten TS9, które umożliwią poprawienie jakości sygnału LTE jeżeli zajdzie taka potrzeba. W modemie znalazł się także praktyczny czytnik kart microSD o pojemności do 32 GB. Mobilny router ZTE MF79U to kompaktowy modem LTE z WiFi, który oferuje wiele możliwości i doskonałą jakość połączenia internetowego, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych.



Wydajność i wszechstronność

Router ZTE MF79U został wyposażony w zaawansowane funkcje, które zapewniają szybkie i stabilne połączenie internetowe. Dzięki obsłudze standardu LTE cat4 zapewnia maksymalną prędkość transmisji bezprzewodowej wynoszącą aż 150 Mb/s. Oznacza to, że można przeglądać strony internetowe, oglądać filmy, czy prowadzić wideokonferencje bez żadnych opóźnień.

ZTE MF79U posiada USB 2.0, czytnik kart pamięci microSD oraz złącza anteny zewnętrznej (2 sztuki), dzięki czemu bez trudu można dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb i korzystać z różnych funkcji. Urządzenie posiada wbudowaną antenę, ale istnieje także możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych anten, co poprawia jakość sygnału i zasięg.



Do każdej kieszeni

Router ZTE MF79U ma niewielkie wymiary (14 x 32 x 102 mm), więc można z łatwością schować go do każdej kieszeni, torby lub schowka samochodowego. ZTE MF79U to doskonały wybór dla wszystkich, którzy potrzebują szybkiego, niezawodnego połączenia internetowego w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki obsłudze wielu standardów oraz możliwości dostosowania urządzenia do swoich potrzeb, spełni on oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Zakup mobilnego routera ZTE MF79U to koszt zaledwie 169 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - ZTE