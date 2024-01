Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

nubia Neo 5G to sprzęt dedykowany najbardziej wymagającym użytkownikom i graczom, którzy oczekują płynności i świetnych wyników. 5G, szybki procesor, bajeczny wyświetlacz, unikatowe wzornictwo, duża pamięć i wiele dodatków takich jak NFC, Game Space czy szybkie ładowanie są w stanie zapewnić najlepsze wrażenia z gry i użytkowania nubii Neo. ZTE nubia Neo 5G prezentuje się niezwykle efektownie i na pierwszy rzut oka ukazuje swój gamingowy charakter. Na pleckach nubia Neo 5G posiada wyjątkowe, futurystyczne wykończenie, częściowo transparentne, co ma nawiązywać do topowych nubii z gamingowej serii Redmagic. Smartfon ma grubość zaledwie 7.98 mm i waży 192 g, co zapewnia odpowiednią ergonomię i komfort obsługi.







Z przodu znajduje się duży 6.6” ekran LCD IPS o rozdzielczości FHD+ 1080x2408 pikseli z dużym zagęszczeniem wynoszącym 400 ppi zajmujący 90.5% powierzchni, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Specjalnie dla graczy częstotliwość odświeżania ekranu podkręcono do 120 Hz, to znacząco poprawia płynność obrazu podczas grania i szybkich zmianach scenerii.



Wydajność to podstawa

nubia Neo 5G jest napędzana przez 6nm ośmiordzeniowy chipset Unisoc T820, składający się z rdzeni 1x2,7GHz Cortex-A76, 3x2,3GHz Cortex-A76 i 4x2.1GHz Cortex-A55, zaś za grafikę odpowiada procesor Mali-G57. W połączeniu z dużą pamięcią 8 GB RAM z możliwością jej dynamicznego rozszerzenia o kolejne 10 GB, aż do wielkości 18 GB, smartfon działa bardzo wydajnie, zapewniając odpowiedni komfort podczas grania. Zostało to potwierdzone podczas testów na ANTUTU, w którym udało się uzyskać bardzo dobry wynik 422384 punktów, zatem na poziomie urządzeń z wyższych półek cenowych.



Duża pamięć 256 GB, Android 13, dobry aparat

Oprócz 8 + 10 GB pamięci RAM, nowy smartfon ZTE nubia posiada 256 GB pamięci wewnętrznej – to bardzo dużo na wszelkie dane w postaci plików, zdjęć, aplikacji i dokumentów. Smartfon pracuje na najnowszym systemie Android 13 z preinstalowanymi aplikacjami Google (takimi jak m.in. Chrome, Gmail, Maps) oraz dostępem do aplikacji w Sklep Play. nubia Neo 5G zadowoli także tych, którzy smartfonem robią zdjęcia i nagrywają filmy. Smartfon ZTE dysponuje aparatem głównym 50 MP, wspartym przez drugi obiektyw 2 MP do makro. To pozwala na wykonywanie zdjęć najwyższej jakości oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 1080p 30fps. Smartfon wspiera także tryb zdjęć nocnych do których doświetlania służy lampa błyskowa LED w przypadku wyjątkowo słabego oświetlenia. Z przodu znajduje się obiektyw do selfie o rozdzielczości 8 MP.



5G – szybsze surfowanie i stabilna gra online

nubia Neo 5G oferuje także zaawansowane funkcje łączności, w tym przede wszystkim obsługę technologii 5G, co pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych szczególnie obecnie, gdy zasięg 5G jest coraz lepszy i pozwala na uzyskiwanie bardzo dużych szybkości transferu danych. Oznacza ta płynne surfowanie w Internecie oraz komfort gry online. Dodatkowo, smartfon wspiera Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, a także obsługuje płatności zbliżeniowe NFC. Dzięki obsłudze 2 kart Nano-SIM, użytkownicy mogą korzystać z różnych sieci w jednym czasie.



Odprowadzanie ciepła i szybkie ładowanie

W swoim wnętrzu nubia Neo 5G posiada specjalny wielowarstwowy system odprowadzania ciepła w postaci specjalnych warstw otaczających nagrzewające się podzespoły (głownie procesor) i wykonanych przy użyciu materiału z dodatkiem grafenu. System zapobiega przegrzewaniu się procesora i zacięciom spowodowanym takim przegrzaniem. Jest to prostsze rozwiązanie stosowane także w topowych smartfonach producenta z serii Redmagic.



Jeśli chodzi o zasilanie, smartfon posiada baterię o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 22.5 W co pozwala na szybkie uzupełnianie energii potrzebnej w trakcie gry.

Smartfon gamingowy nubia Neo 5G jest dostępny w dwóch kolorach: żółtym i szarym. Producent wycenił urządzenie na 899 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - ZTE