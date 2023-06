ZTE wprowadza w Polsce niedrogie smartfony serii Blade

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ZTE to jedna z największych firm telekomunikacyjnych w Chinach, znana i ceniona na całym świecie. Od ponad 18 lat cieszy się zaufaniem polskich klientów, oferując smartfony i urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych – obecnie ZTE jest liderem w kategorii routerów 5G. Producent ma aktualnie w Polsce w swoim portfelu produktowym droższe smartfony z linii gamingowej Nubia Redmagic oraz flagowce serii Axon. Po 8 latach przerwy, ZTE powraca na polski rynek z propozycją 8 nowych modeli smartfonów z serii Blade. Jako pierwsze w sprzedaży pojawią się najwyższe modele z serii. ZTE Blade A72s dostępny będzie w dwóch kolorach, eleganckim ciemnym oraz jasnym błękitnym, a jego cena to 699 PLN.







Drugi model ZTE Blade V40 Design pojawi się w kolorze czarnym, oraz w cenie 799 PLN. Produkty znajdą się w ofertach dużych sieci detalicznych z elektroniką: Media Expert, x-Kom, Neonet, Komputronik i Media Markt, a także w oficjalnym sklepie internetowym producenta https://zteshop.pl/.



ZTE Blade V40 Design – szyk i funkcjonalność

Kolejnym smartfonem, z którym ZTE triumfalnie powraca na polski rynek, jest model ZTE Blade V40 Design. To piękne urządzenie z pewnością zadowoli tych użytkowników, którzy szukają eleganckiego i efektownego smartfona z pełnym Androidem oraz bardzo dobrymi parametrami i funkcjami. ZTE Blade V40 Design ma zaledwie 7.98 mm grubości oraz matową obudowę z charakterystycznym gładkim pasem, która nie przyjmuje odcisków palców. Ekran ma przekątną 6.6” FHD+ oraz notch w kształcie kropli wody, w którym znajduje się 8MP aparat do selfie. Na uwagę zasługują 2 okrągłe wysepki aparatów fotograficznych na tylnej obudowie. Znajduje się tam duży obiektyw aparatu głównego HD o rozdzielczości 50MP oraz dwa mniejsze obiektywy 2MP. Pierwszy służy do robienia zdjęć z głębią ostrości i pozwala uzyskać efekt rozmycia, a drugi służy do zdjęć makro, czyli wykonywanie ujęć z bardzo bliskiej odległości. Cały moduł fotograficzny uzupełnia lampa LED.



Wewnątrz znajduje się duża bateria 5000mAh. Gdy zabraknie energii, do dyspozycji mamy szybkie ładowanie 22.5W. W ZTE Blade V40 Design znajduje się także duża pamięć 128GB UFS 2.2 z możliwością jej rozszerzenia o kolejny 1TB za pomocą karty pamięci. Za płynną pracę odpowiadają 4GB szybkiej pamięci RAM. Model ten obsługuje 2 karty SIM, ma ośmiordzeniowy procesor oraz wsparcie 4 systemów nawigacji GPS. Uzupełnieniem zaawansowanych funkcji jest Wi-Fi w standardzie ac (2 pasma 2.4GHz oraz 5GHz).



Smartfon ZTE Blade V40 Design można kupić w cenie 799 PLN. Do końca lipca br. będzie kosztował aż 100 zł taniej! Dwa nowe modele smartfonów ZTE to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na niebagatelnym i schludnym designie urządzenia, Androidzie, bogatych funkcjach i atrakcyjnej, niewygórowanej cenie.



Smartfon i smartwatch do kompletu

Z okazji premiery dwóch smartfonów ZTE przygotowało jeszcze jedną specjalną ofertę. Każda osoba, która w dniach 26 czerwca – 31 lipca br. kupi ZTE Blade V40 Design lub ZTE Blade A72s otrzyma zegarek ZTE Watch Live gratis.



















Źródło: Info Prasowe / ZTE