Zakrzywione Cooler Master GM27-CF i GM34-CW

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master przygotował dwa monitory, które mają sporo cech wspólnych. W obu projektanci postawili na matryce VA o krzywiźnie 1500R. Charakteryzują się one częstotliwością odświeżania równą 165 Hz dla 27-calowego modelu GM27-CF i 144 Hz dla mającego 34” monitora GM34-CW. Nowości Cooler Mastera wspierają technologię FreeSync, która zapobiega powstawaniu artefaktów na obrazie, synchronizując częstotliwość odświeżania z liczbą generowanych klatek. Monitory dla graczy Cooler Master GM-27CF i GM34-CW mają zapewniać wierną reprodukcję kolorów. Producent deklaruje pokrycie przestrzeni barw sRGB na poziomie 125%, a w przypadku DCI-P3, odpowiednio, 90% dla modelu 27” i 95% w 34-calowym.







W obu przypadkach współczynnik kontrastu statycznego ma wynosić 3000:1. Do tego dochodzą wysoka jasność ekranów. Specyfikacja mówi o 300 nitach w mniejszym i 400 nitach w większym z prezentowanych monitorów.



Cooler Master GM34-CW obsługuje technologię DisplayHDR400 oraz Quantum Dot, które mają przekładać się na lepsze doświetlenie i szerszą dynamikę tonalną. Użytkownicy mają do dyspozycji szereg predefiniowanych trybów pracy, w tym specjalne, przeznaczone do gier FPS i RTS. Możliwe jest także ograniczenie emisji światła niebieskiego w celu ochrony oczu oraz regulacja wysokości i pochylenia ekranu. Znalezienie optymalnych ustawień nie powinno więc być problemem.



Monitor Full HD Cooler Master GM27-CF został wyceniony na około 1299 PLN. Oferujący większą przestrzeń roboczą (WQHD) ultrapanoramiczny Cooler Master GM34-CW ma z kolei kosztować około 3299 PLN. Oba już są dostępne w sprzedaży.





Dane techniczne Cooler Master GM27-CF:

• przekątna: 27”

• rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 90% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 165 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 300 nitów

• czas reakcji: 1 ms w trybie overdrive, 3 ms (GTG w/OD)

• gniazda:

- DisplayPort x1

- HDMI x2

- wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

- wysokość: 0 - 110 mm

- obrót (swivel): - 15o ~ + 15o

- pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o



Dane techniczne Cooler Master GM34-CW:

• przekątna: 34”

• rozdzielczość: 3440 x 1440 (21:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA z kropką kwantową (Quantum Dot)

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 95% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 144 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 400 nitów

• czas reakcji: 1 ms (MPRT)

• PIP/PBP: tak

• HDR:

- obsługa DisplayHDR400

- obsługa HDR10 z FreeSync

• gniazda:

- DisplayPort x2

- HDMI x2

- wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

- wysokość: 0 - 100 mm

- obrót (swivel): - 45o ~ + 45o

- pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia