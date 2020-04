Zalman - model S5 White już dostępny w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman S5 White to obudowa, która wyróżnia się estetycznym designem i przestronnym wnętrzem. Jednocześnie jej cena nie powinna stanowić bariery nawet dla mniej zamożnych użytkowników. Obudowa Zalman S5 White przykuwa uwagę prostotą swojej formy. Brak tu dynamicznych przetłoczeń i ostrych linii. Znalazło się za to miejsce na szklane okno, przez które można podziwiać zainstalowane komponenty, oraz różnobarwne podświetlenie RGB LED. Jest ono widoczne poprzez perforowany, stalowy panel przedni, a także z boku obudowy. Diodową iluminację ma także jeden z dwóch fabrycznych wentylatorów o średnicy 120 mm. Opcjonalnie użytkownicy mogą zamontować sześć kolejnych.







Wnętrze obudowy Zalman S5 White pozwala na montaż płyt głównych w formatach ATX oraz m-ATX i m-ITX. Wymagający użytkownicy docenią możliwość zainstalowania chłodzeń wodnych z radiatorami o długości do 240 mm. Zwolennicy standardowych wentylatorów mają do dyspozycji 160 mm wolnej przestrzeni pomiędzy płytą główną a szklanym oknem. Producent przewidział miejsce na siedem kart rozszerzeń oraz karty graficzne o długości do 340 mm. Montaż dysków (maks. czterech) odbywa się bez konieczności użycia narzędzi.



Obudowa Zalman S5 White została wyceniona przez producenta na około 230 PLN.





Dane techniczne:

• model: S5 White

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 398.5 x 212 x 465 mm

• materiał: stal, tworzywo sztuczne, hartowane szkło

• waga: 5.8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 340 mm

• maks. długość zasilacza: 190 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 4, 2 typu combo (3.5” lub 2.5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (1 fabrycznie zainstalowany)

- 2 x 120 mm, 2 x 140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem RGB LED)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240 mm

- lista kompatybilnych chłodzeń na stronie producenta

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia RGB LED



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia