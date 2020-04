Tryb kosmicznej grawitacji w World of Tanks Blitz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gracze World of Tanks Blitz (mobilna wersja dostępna na iOS, Android, macOS oraz PC) powinni przygotować się na przekroczenie granic w zupełnie nowym trybie grawitacji! Między 10 a 16 kwietnia w grze zostaną zasymulowane warunki kosmiczne na wybranych mapach: Sea of Tranquility (nowa mapa specjalnie dla tego trybu!), Mirage, Winter Malinovka, Desert Sands, El Alamein, Normandy i Dead Rail. Poruszanie się czołgami, strzelanie i walka z przeciwnikami w warunkach obniżonej grawitacji to coś zupełnie nowego! Dzięki partnerstwu z Ambasadą Księżycową (Lunar Embassy - https://lunarembassy.com/), najlepsi gracze w tym trybie będą rywalizować o certyfikaty własności działek na księżycu! Ambasada jest jedyną legalną organizacją sprzedającą działki pozaziemskie od 1980 roku.







8 kwietnia o 19:30 czasu polskiego odbędzie się dedykowany stream poświęcony premierze nowego trybu, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów oraz wygrać 1 akr działki na księżycu wraz z oficjalnym certyfikatem.



Zapraszamy pod ten adres -> https://youtu.be/B9qQduYvcno

Aby wziąć udział w trybie grawitacji czołgiści muszą mieć odblokowany przynajmniej jeden czołg V poziomu w World of Tanks Blitz.

















Źródło: Info Prasowe / Wargaming