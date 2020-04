CORSAIR DARK CORE RGB PRO - bezprzewodowa myszka dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży dwie wersje nowego modelu myszki bezprzewodowej – Dark Core RGB PRO oraz Dark Core RGB PRO SE. Najnowsze gryzonie kalifornijskiego producenta oferują unikalną technologię bezprzewodową CORSAIR SlipStream Wireless i premierową hiperczęstotliwości raportowania, a także wysoce zaawansowany czujnik optyczny z częstotliwością do 18 000 DPI. Ponadto, wersja SE posiada opcję ładowania indukcyjnego dzięki zastosowaniu technologii Qi. Nowy "gryzoń", to unowocześniona wersja wielokrotnie nagradzanej poprzedniczki, Dark Core RGB. Zaktualizowana wersja myszki posiada ten sam kształt co wcześniejszy model. Dark Core RGB PRO zapewnia jednak od teraz trzy możliwości łączności do wyboru: SlipStream Wireless (2.4GHz) z opóźnieniem mniejszymi niż 1 ms, Bluetooth 4.2 oraz przewodową USB-C/USB-A (1.8m).







Wprowadzono też specjalny czujnik optyczny PixArt PAW3392 zoptymalizowany pod kątem łączności bezprzewodowej. Ma on wyjątkowo niskie zużycie energii i natywną rozdzielczość do 18000 DPI z opcją regulacji co 1 DPI.



Opracowana przez kalifornijskiego producenta nowa technologia hiperczęstotliwości raportowania (Hyper-Polling), zastosowana po raz pierwszy w produkcie Dark Core RGB PRO, gwarantuje oszałamiająco wysoką szybkość reakcji. Dzięki komunikacji z komputerem z częstotliwością próbkowania do 2 000 Hz – dwukrotnie więcej niż standardowe myszki dla graczy – pozwala w pełni wykorzystać możliwości technologii SlipStream Wireless i uzyskać opóźnienia mniejsze niż w przypadku tradycyjnej łączności przewodowej.



Ponadto, model Dark Core RGB PRO SE wzbogacono o kolejną technologię ładowania – bezprzewodowe Qi. Bezproblemowo współdziała z urządzeniami zgodnymi ze standardem Qi, takimi jak podkładka pod mysz CORSAIR MM1000. Oba premierowe produkty CORSAIR oferują do 50 godzin działania akumulatora, trwałe przełączniki Omron wytrzymujące 50 milionów kliknięć oraz wbudowana pamięć wewnętrzną do zapisania trzech profili podświetlenia i makr. Waga pojedynczego produktu bez akcesoriów to 133 gramy.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair

Dark Core RGB PRO i Dark Core RGB PRO są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w ofercie najpopularniejszych polskich sklepów internetowych z elektroniką (x-kom, morele, komputronik, itp.). Sugerowana cena detaliczna dla Dark Core RGB PRO to, natomiast wersję Dark Core RGB PRO SE z ładowaniem indukcyjnym Qi producent wycenił na. Oba premierowe produkty są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.