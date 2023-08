Zalman Alpha 36 - AiO kompatybilne z najnowszymi podstawkami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman wprowadziła właśnie do sprzedaży nowe chłodzenie AiO o oznaczeniu Alpha 36. Specyfikacja techniczna wskazuje, że produkt powinien przypaść do gustu komputerowym entuzjastom nieuznającym kompromisów. Całość wyróżnia się przyciągającym wzrok designem. Warto zwrócić uwagę na pokrywę pompy, która została zaprojektowana w taki sposób, by dało się ją obrócić o 360 stopni. Użytkownik może więc zamontować chłodnicę w wybranej przez siebie pozycji. Pozostając jeszcze przy kwestiach wizualnych nie sposób nie wspomnieć o efektownych iluminacjach zapewnianych przez ekskluzywny projekt ARGB. Chętni mogą dostosować podświetlenie do własnych potrzeb.







Do pozostałych cech chłodzenia Zalman Alpha 36 należy zaliczyć sterownik PWM pozwalający na kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów, a także gumowe podkładki minimalizujące ich drgania. Producent chwali się również, że produkt posiada wytrzymałą plecioną tuleję odporną na wahania temperatury i wysokie ciśnienia. Omawiany model jest kompatybilny z najnowszymi podstawkami AMD i Intela (AM5 / LGA 1700).



Chłodzenie Zalman Alpha 36 jest już dostępne w sklepach w cenie od około 400 PLN. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją.

























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia