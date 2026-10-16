Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wydajne chłodzenie powietrzne wcale nie musi ustępować rozbudowanym zestawom AiO. Dobrym przykładem jest nowy Zalman CNPS15X BP, który wykorzystuje dwuwieżową konstrukcję, sześć rurek cieplnych oraz dwa wentylatory 120 mm. Podstawą chłodzenia są tutaj dwa rozbudowane radiatory połączone sześcioma rurkami cieplnymi. Zalman zastosował tutaj rozwiązanie RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe), które ma zwiększać powierzchnię styku rurek z podstawą i ograniczać opór cieplny. Cała konstrukcja obejmuje 104 aluminiowe finy i według producenta jest przygotowana do współpracy z procesorami o TDP sięgającym 285 W. Ciekawym dodatkiem jest także system BP Reinforcement Bridge, czyli specjalne wzmocnienie łączące obie wieże i ograniczające ryzyko odkształcenia rurek cieplnych podczas transportu lub montażu.







Za przepływ powietrza odpowiadają dwa 120-milimetrowe wentylatory Zalman ZM-XF120 z dziewięcioma łopatkami i łożyskami Hydro Bearing. Rotory pracują z prędkością od 600 do 2000 obr./min, oferując maksymalny przepływ powietrza na poziomie 71,14 CFM oraz ciśnienie statyczne do 2,06 mmH2O. Maksymalny poziom hałasu określono na 32,9 dB(A), a za regulację obrotów odpowiada sterowanie PWM. Producent zastosował również gumowe elementy antywibracyjne, które mają ograniczać przenoszenie drgań na radiator.



Zalman CNPS15X BP ma 159 mm wysokości i waży 1170 g, dlatego przed zakupem warto upewnić się, że obudowa oferuje wystarczającą ilość miejsca. Specjalne wycięcia w radiatorze zapewniają 44 mm przestrzeni dla standardowych modułów RAM, a w odpowiedniej konfiguracji można wykorzystać pamięci o wysokości do 52 mm. Cooler jest kompatybilny z podstawkami Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200 i LGA115X oraz AMD AM5 i AM4. W zestawie znalazła się także pasta termoprzewodząca Zalman ZM-STC11.



Model dostępny jest w dwóch odmianach: CNPS15X BP ARGB dla osób preferujących efektowne podświetlenie oraz CNPS15X BP BLACK utrzymanej w bardziej minimalistycznej stylistyce. Obie wersje wykorzystują czarne rurki cieplne oraz osłony górnej części radiatora dopasowane stylistycznie do wentylatorów.

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia