Zalman CNPS4X RGB LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman CNPS4X RGB to kompaktowe chłodzenie procesora, które dzięki wysokości 132 mm zmieści się nawet w niewielkich obudowach. Mimo niewielkich gabarytów, ma ono skutecznie radzić sobie z procesorami o TDP do 95 W. Użytkownicy mogą zatem wybierać spośród standardowych jednostek Intel Core i5 i AMD Ryzen 5 oraz sporej liczbie wyższych modeli z serii nieprzeznaczonych do OC. Efektywne rozpraszanie ciepła ma być możliwe dzięki zastosowaniu dwóch miedzianych ciepłowodów. Mają one bezpośrednią styczność z powierzchnią CPU dzięki technologii DTH (Direct Touch Heatpipe). Przez żeberka aluminiowego radiatora powietrze tłoczy 92-mm śmigło z łożyskowaniem EBR. Wirując z prędkością do 2000 obrotów na minutę, ma on generować przepływ ok. 74.76 m sześciennych na godzinę.







Jednocześnie wentylator jest wyposażony w zestaw diod RGB, które mają efektownie rozświetlać łopatki wirnika. Całość powinna zatem nie tylko pracować cicho, wtapiając się w szumy tła (28 dBA), lecz także efektownie się prezentować. W zestawie z chłodzeniem Zalman CNPS4X RGB znajduje się pasta termoprzewodząca ZM-STG2M o wysokiej, jak obiecuje producent, efektywności.



Cena detaliczna chłodzenia Zalman CNPS4X nie powinna przekroczyć okolic 70 PLN.





Dane techniczne:

• model: CNPS4X

• wymiary (W x S x G): 132 x 95 x 65 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 360 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/2011/1200/1366/115X

- AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2

• maks. TDP procesora: 95 W;

• wymiary wentylatora: 92 x 92 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 1000 - 2000 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 74.76 m3/h

• maks. natężenie hałasu: 28 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: EBR

• szacowana żywotność: ok. 50000 godzin





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia