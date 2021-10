Zalman GVII

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na serię zasilaczy GigaMax GVII składają się modele ZM550-GVII, ZM650-GVII i ZM750-GVII. Dysponują one mocą, odpowiednio 550, 650 i 750 W i typową sprawnością na poziomie 88%. Potwierdza ją uzyskany przez zasilacze certyfikat 80 Plus Bronze. Mogą one zatem stanowić bazę do budowy wydajnego PC do gier i pracy. Są bowiem w stanie napędzić najmocniejsze procesory i karty graficzne, ograniczając przy tym straty energii. Zasilacze Zalman ZM550-GVII, ZM650-GVII i ZM750-GVII posiadają konwertery DC-DC, aktywne układy PFC i filtry przeciwzakłóceniowe EMI. Na kluczowych podzespołach znalazły się odprowadzające ciepło radiatory, a cyrkulację powietrza wspomaga dwunastocentymetrowy wentylator. Posiada on łożyskowanie FDB, które powinno zapewnić cichą i bezawaryjną pracę przez ponad 50000 godzin.







Profilaktycznie zdecydowano się na zastosowanie wyłącznie stałych, aluminiowych kondensatorów, odpornych na pracę w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. O bezpieczeństwo podłączonego sprzętu dba zestaw zabezpieczeń elektrycznych (OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP). Zasilacze Zalman GigaMax ZM550-GVII, ZM650-GVII i ZM750-GVII są zgodne ze specyfikacją ATX v2.31. Zestaw dostępnych wtyczek zależy od mocy.



Model generujący 750 W oferuje dwa przewody 8-pin do zasilania CPU. Na pokładzie są też cztery wtyczki PCIe 8-pin dla topowych kart graficznych. Wersje o niższej mocy mają ich dwie. Wszystkie jednostki pozwalają na zasilanie pięciu napędów SATA i trzech z wtyczkami molex 4-pin. Standardem jest płaskie okablowanie, które ułatwia ułożenie przewodów i obieg powietrza wewnątrz obudowy. Główny przewód ATX 24-pin zyskał z kolei tekstylny oplot chroniący przed uszkodzeniem.



Zasilacze Zalman GigaMax są objęte 5-letnią gwarancją producenta i dostępne w polskich sklepach. Flagowy model Zalman ZM750-GVII kosztuje niecałe 300 PLN. Za 650-watowy wariant ZM650-GVII trzeba wyłożyć nieco ponad 250 PLN. Cena 550-tki jest minimalnie niższa.





Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyskowanie FDB

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus Bronze

- efektywność 85% dla 20% i 100% obciążenia

- efektywność 88% dla 50% obciążenia

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1

- EPS 4+4 pin x1

▪ w modelu 750 W dodatkowy EPS 8-pin

- PCI-E

▪ 550 W i 650 W: x1 (sumarycznie 2 x 6+2 pin)

▪ 750 W: x2 (sumarycznie 4 x 6+2 pin)

- SATA x1 (sumarycznie 3 x SATA)

- SATA / IDE x1 (sumarycznie 2 x SATA, 1 x IDE)

- IDE / FDD x1 (sumarycznie 2 x IDE, 1 x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, niemodularne

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia