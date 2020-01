Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman M3 Plus to obudowa typu mini tower, w której wnętrzu zmieszczą się płyty mATX i mITX. Obudowa posiada frontowy panel o strukturze typu mesh, przez który można zobaczyć trzy dwunastocentymetrowe wentylatory z białym podświetleniem LED. Taki układ powinien korzystnie przełożyć się na przepływ powietrza, a także na wygląd budowanej maszyny. Czwarty preinstalowany wentylator LED o identycznej średnicy rozświetla tył obudowy i jest widoczny przez duże, przesuwane okno z 4-milimetrowego szkła hartowanego.







Obudowa Zalman M3 Plus pozwala na dołożenie jeszcze czterech wentylatorów dla tych, których cztery fabryczne okażą się niewystarczające. W komplecie znalazł się także łatwy w demontażu filtr przeciwkurzowy. Zwolennicy chłodzenia wodnego mogą zainstalować dwa zestawy AiO. Z przodu zmieści się radiator o długości do 240 mm, na górze zaś do 280 mm. Oprócz nich w obudowie jest miejsce na karty graficzne mierzące do 330 mm, cztery karty rozszerzeń i cztery dyski 2,5” oraz tradycyjne chłodzenia CPU o wysokości nieprzekraczającej 165 mm.



Na frontowym panelu I/O obudowy Zalman M3 Plus, użytkownicy znajdą zestaw portów USB (1 x 3.0, 2 x 2.0), gniazda audio oraz kontroler pozwalający na zmianę ustawień podświetlenia wentylatorów. Całość waży sześć kilogramów, co może świadczyć o solidności obudowy. Sam producent chwali się wysoką wytrzymałością konstrukcji i czarnym wykończeniem typu premium, które ma dobrze znosić próbę czasu i skutecznie chronić przed korozją stalowe elementy.



Obudowa Zalman M3 Plus ma pojawić się na półkach sklepowych jeszcze w tym kwartale. Jej zakup będzie wiązał się z wydatkiem około 250 PLN.





Dane techniczne:

• model: M3 Plus

• format: ATX mini tower

• wymiary (W x S x G): 457 x 210 x 407 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 6 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2,5”: 4

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane z podświetleniem LED)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

- 2 x 120 mm na dolnej komorze

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 240 mm z przodu

- do 240 mm z góry lub 280 mm z metodą montażu “na kanapkę”

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia