Zalman P10 NAMU - obudowa Micro-ATX z drewnianymi elementami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

W ostatnich latach mieliśmy modę na szklane panele w obudowach, a potem przyszła pora podświetlenie LED RGB. Aktualnie coraz większą popularnością cieszą się obudowy z drewnianymi elementami. Firma Zalman nie zamierza więc pozostawać w tyle. Zalman P10 NAMU wyróżnia się prostym, choć jednocześnie bardzo intrygującym designem. Na froncie ulokowano gustowne drewniane elementy, które mają wnieść ciepło i elegancję łącząc funkcjonalność z wystrojem wnętrza. Z boku umieszczono z kolei przezroczysty panel ze szkła hartowanego, który można ściągać oraz instalować bez użycia żadnych narzędzi. Uwagę przykuwa również funkcjonalny panel I/O zawierający m.in. przycisk zasilania, reset, a także gniazdo USB 3.0 i USB typu C.







Seria obudów P10 od Zalmana to świetnie wyceniona propozycja, która w swojej klasie cenowej oferuje wyjątkowo bogate wyposażenie. Na pokładzie znajdziemy m.in. magnetyczne filtry powietrza umieszczone na górze i dole obudowy, regulowany wspornik podtrzymujący kartę graficzną oraz trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm – dwa z przodu i jeden z tyłu. Przemyślana konstrukcja z wydzieloną przestrzenią za płytą główną pozwala również na wygodne i estetyczne ułożenie okablowania.



Zalman P10 to obudowa w formacie Micro-ATX Mini-Tower, a zatem jest przystosowana do obsługi płyt głównych mATX lub Mini-ITX. Model ten umożliwia montaż chłodzenia CPU o wysokości 173 mm i karty graficznej o długości 340 mm. Ponadto użytkownik zmieści w niej w sumie do 10 rotorów i 3 dysków SSD (2.5 cala). Obudowa ma wymiary 423 x 216 x 422 mm i waży 6.1 kg.



Obudowa Zalman P10 NAMU jest dostępna w sprzedaży w cenie od około 250 PLN. W sklepach można znaleźć czarny oraz biały wariant kolorystyczny.

































źródło: Info Prasowe / ZALMAN