Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Zalman wprowadza na rynek obudowę Zalman P30 Air – idealne rozwiązanie dla osób szukających stylowej i funkcjonalnej obudowy w przystępnej cenie. Model ten wyróżnia się nowoczesnym designem, bogatym wyposażeniem oraz przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi, które zadowolą zarówno graczy, jak i entuzjastów budowy komputerów. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali, plastiku oraz hartowanego szkła o grubości 4 mm. Boczne panele ze szkła hartowanego umożliwiają podgląd wnętrza komputera, a ich beznarzędziowy system montażu zapewnia łatwy dostęp do komponentów.







Doskonała wentylacja

Zalman P30 Air jest wyposażona w trzy fabrycznie zamontowane wentylatory ARGB o średnicy 140 mm (dwa na froncie i jeden z tyłu). Dzięki filtrom przeciwkurzowym na panelach przednim, górnym i dolnym, wnętrze obudowy pozostaje czyste, a cyrkulacja powietrza jest optymalna.

Wsparcie dla różnych konfiguracji płyt głównych

Obudowa obsługuje formaty mATX oraz Mini-ITX, w tym także montaż płyt w układzie odwróconym (BTF), co pozwala na estetyczne zarządzanie kablami i minimalistyczny wygląd wnętrza.

Przemyślane zarządzanie kablami

Dzięki licznym gumowym zaślepkom, szerokim kanałom oraz paskom organizacyjnym prowadzenie kabli jest intuicyjne i estetyczne. Dodatkowo przestrzeń za płytą główną (6 mm głębokości) ułatwia ukrycie przewodów.

Funkcjonalny panel I/O

Na górze obudowy umieszczono praktyczny panel z portami USB 3.0 i USB-C, a także złączami audio oraz przyciskami Power i Reset/LED.

Cena i dostępność

Zalman P30 Air wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także atrakcyjną ceną – kosztuje mniej, niż 250 PLN w wybranych sklepach. Model dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, co pozwala dopasować obudowę do indywidualnych preferencji użytkownika.





























źródło: Info Prasowe - Entrymedia