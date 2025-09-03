Zalman P40 DS - Obudowa z 9-calowym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dla wielu użytkowników sama przestronność i atrakcyjny wygląd obudowy to dziś za mało. Zalman odpowiada na te oczekiwania modelem P40 DS, wyposażonym w nietypowy dodatek — wbudowany 9.1-calowy ekran diagnostyczny. Nowoczesny wygląd Zalman P40 DS podkreślają dwa panele z hartowanego szkła o grubości 4 mm, które otwierają widok na wnętrze komputera. Prawdziwym wyróżnikiem tej konstrukcji jest jednak zintegrowany ekran LCD o przekątnej 9.1 cala, ulokowany w jej dolnej części. Wyświetlacz o rozdzielczości 1920x462 pikseli pozwala w czasie rzeczywistym monitorować najważniejsze parametry systemu, a dzięki oprogramowaniu Zalman Software OZ-Wide każdy może dopasować układ widżetów do własnych potrzeb.







Zalman P40 DS to nie tylko ekran LCD, ale też dbałość o chłodzenie i czystość. W zestawie znajdziemy cztery wentylatory ZM-AF120 z efektownym podświetleniem ARGB – trzy ulokowane przy boku płyty głównej i jeden z tyłu. Taki zestaw powinien zadbać o dobrą cyrkulację powietrza. Producent zadbał również o łatwiejszą konserwację, montując magnetyczne filtry przeciwkurzowe na górze oraz na dole obudowy.



Obudowa Zalman P40 DS daje także spore możliwości personalizacji. Oferuje wsparcie dla płyt z ukrytymi złączami, umożliwia pionowy montaż GPU, a dzięki przestronnej konstrukcji mieści dwa radiatory 360 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 165 mm oraz kartę graficzną o długości do 420 mm. Warto dodać, że do zestawu dołączany jest specjalny wspornik dla GPU.



Obudowa Zalman P40 DS będzie dostępna w czarnym lub białym wariancie kolorystycznym w polskich sklepach, już we wrześniu w cenie około 800 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia