Zalman S2 i S2 TG - przestronne obudowy w rozsądnych cenach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Zalman zaprezentowała nowe obudowy wyróżniające się eleganckim wyglądem, rozsądnym wyposażeniem i dobrą relacją ceny do jakości. Zalman S2 to klasyczna obudowa ATX Mid-Tower zaprojektowana z myślą o płytach głównych w najpopularniejszych formatach: ATX, mATX lub Mini-ITX. Pomieści ona dwa dyski twarde HDD 3,5” i dwa SSD 2,5”. Co jednak ważniejsze, jej wnętrze jest na tyle przestronne, że użytkownik będzie w stanie wyposażyć swojego peceta w topowej klasy komponenty, jak np. chłodzenie powietrzne o wysokości do 156 mm czy kartę graficzną o długości 330 mm. Znalazło się też specjalnie zabudowane miejsce dla zasilacza o długości do 180 mm.







Zalman S2 cechuje się nie tylko eleganckim designem z akrylowym panelem, ale również dobrą wentylacją, którą zwiastuje przewiewny przedni panel. We wnętrzu znalazł się pojedynczy wentylator 120 mm (na tylnym panelu), jednak producent przewidział aż osiem slotów na montaż dodatkowych rotorów. Warto wyróżnić też siedem wolnych gniazd PCI na tylnym panelu, a także obecność dwóch filtrów przeciwkurzowych, dzięki którym można być spokojnym o odpowiednią ochronę podzespołów. Ponadto nie zabrakło zestawu podstawowych złączy na górnym panelu. Użytkownik ma dostęp do gniazda słuchawkowego i mikrofonowego, a także dwóch portów USB 2.0 i jednego USB 3.0.



Obudowa Zalman S2 TG powstała z myślą o nieco bardziej wymagających klientach. Podobnie jak model S2, wspiera ona płyty główne w formacie: ATX, mATX lub Mini-ITX, pomieści dwa dyski HDD 3.5” i dwa SSD 2.5”, a w jej wnętrzu można zamontować chłodzenie o wysokości 156 mm i kartę graficzną o długości 330 mm. Mimo wizualnych podobieństw na korzyść obudowy Zalman S2 TG przemawia panel boczny wykonany ze szkła hartowanego i aż trzy zainstalowane wentylatory 120 mm (jeden na tylnym panelu i dwa z przodu), które zapewnią jeszcze lepszą cyrkulację powietrza.



Obudowa Zalman S2 jest już dostępna w polskich sklepach w cenie 179 PLN. Model Zalman S2 TG również trafił na sklepowe półki, a jego cena to 199 PLN.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia