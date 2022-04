Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma INNO3D oferuje już autorskie wersje nowych kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti. Najbardziej przystępnie prezentuje się model X3 z efektownym chłodzeniem z trzema wentylatorami. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti to nowa flagowa karta graficzna przeznaczona dla entuzjastów. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 10752 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Na pokładzie znalazła się też pamięć GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s i pojemności aż 24 GB (magistrala 384-bit).







GeForce RTX 3090 Ti 24 GB X3 OC autorstwa firmy INNO3D cechuje się eleganckim chłodzeniem z trzema wentylatorami o średnicy 100 mm, ogromnym radiatorem z ośmioma rurkami cieplnymi, a także komorą parową pokrywającą układ GPU i pamięci. Fani efektownego designu docenią programowalne podświetlenie RGB zgodne z systemami Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion.



Ponadto układ otrzymał efektowną płytkę usztywniającą laminat, która posiada specjalne otwory pozwalające na ucieczkę gorącego powietrza. Karta graficzna zajmie w obudowie komputera trzy sloty, jej wymiary to 330 mm x 140 mm (długość i wysokość). Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. złącze zasilania 12+4 pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1.



Model INNO3D GeForce RTX 3090 Ti 24 GB X3 OC pracuje ze standardowymi taktowaniami 1560 MHz, natomiast w trybie Boost przyspiesza do 1890 MHz. Pod obciążeniem będzie więc o 30 MHz szybszy od standardowej wersji X3. Jednostka niebawem powinna pojawić się w polskich sklepach.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia