Powraca Predator Race Cup!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Szybkie, sportowe auta, ogromna rywalizacja i atrakcyjne nagrody. Tak w wielkim skrócie można opisać zawody w Predator Race Cup. Po sukcesie pierwszych zmagań wyścigów z 2021, Acer właśnie ogłosił start zgłoszeń do kolejnej edycji. Co ważne, rozgrywane w AssettoCorsa mistrzostwa skierowane są nie tylko do profesjonalnych kierowców simracingowych, ale także do fanów sportów motorowych oraz gamingu. Śpieszcie się ze zgłoszeniami, bo rejestracja trwa tylko do 1 maja 2022. Pierwszym etapem zawodów będą kwalifikacje. Do polskiego finału Predator Race Cup trafi 26 najszybszych zawodników, którzy zmierzą się w 30-minutowym wyścigu.







Dwójka najlepszych kierowców z tego pojedynku zostanie zaproszona do udziału w Wielkim Finale, który odbędzie się 14 czerwca. Będą w nim rywalizować najlepsi zawodnicy z 24 krajów. Zwycięzca tego ostatniego wyścigu będzie mógł na rok dołączyć do zespołu R8G eSports i uczyć się od najlepszych.



Każdy z uczestników krajowej rywalizacji w ramach Predator Race Cup 2022 ma do wyboru jeden z trzech prestiżowych samochodów: Mercedes AMG GT3, Lamborghini Huracan GT3 lub McLaren 650 GT3. W tym roku zawodnicy, wraz ze swoimi autami, będą się ścigać na niemal 6-kilometrowym torze Silverstone, który jest znany z szybkich zakrętów i długich prostych.



Polski finał Predator Race Cup 2022 będzie streamowany na żywo 7 maja 2022. Szczegóły transmisji Wielkiego Finału poznamy już wkrótce. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych dla fanów e-sportowej motoryzacji i gamingu. Przy okazji Predator Race Cup w wybranych sieciach handlowych dostępne będą także specjalne promocje na sprzęt komputerowy!



Aby dowiedzieć się więcej na temat Predator Race Cup 2022, a także w celu rejestracji na te zawody, zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia TUTAJ.













Źródło: Info Prasowe / Acer